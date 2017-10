Sin ganar y sin marcar en sus tres últimas salidas en Liga

El CD Tenerife parece haber recuperado su cara negativa en los partidos lejos de su estadio, reflejado en algunas temporadas, como en la 2007/2008, en la que el conjunto dirigido en aquella ocasión por José Luis Oltra solo pudo ganar un partido a domicilio. Fue en la decimosexta jornada de aquel campeonato, previo al del último ascenso a Primera División, en la que el cuadro insular logró derrotar al Sportingo de Gijón en El Molinón por 0-1. El representativo tinerfeño ya no pudo imponerse en ningún otro campo durante esa campaña.

En lo que va de la actual Liga 1/2/3, el Tenerife goleó en su primera salida a Barcelona (0-3) y ya no ha vuelto a vencer en sus posteriores salidas. Sí lo ha hecho, en cambio, y con claridad en los encuentros que ha disputado fuera de su feudo en la Copa del Rey, ante el Rayo Vallecano (0-3) y Córdoba (1-4). Sin embargo, en liga ya son tres los partidos consecutivos en los que el equipo chicharrero se va de vacío. Y no solo es procupante que no haya sumado un solo punto en esos compromisos sino que, además, en ninguno de ellos ha sido capaz de perforar la meta contraria. Su primer traspié llegó en su visita al Valladolid, que se impuso a los canarios por 2-0, para a continuación, en el siguiente desplazamiento fuera de la Isla sufrir el mismo resultado en Córdoba. El de ayer significa, por tanto, la tercera derrota, en esta ocasión, por la mínima.

Martí tiene ahora casi dos semanas por delante para encontrar en qué está fallando el Tenerife fuera de casa. Su siguiente salida es a Oviedo, una plaza donde ya cayó el curso pasado. Eso sí, antes tendrá que recibir a un Nástic inmerso en una crisis de resultados que lo ha situado en la antepenúltima posición de la tabla clasificatoria. Lo que parece evidente es que el conjunto blanquiazul está ofreciendo una cara bien distinta en el Heliodoro Rodríguez López y en sus partidos como visitante.