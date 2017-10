"La falta de acierto ha propiciado que el Tenerife no puntuara aquí"

José Luis Martí se mostró resignado al final del encuentro después de ver cómo sus jugadores no eran capaces de acertar con la portería contraria en algunas de las ocasiones de que dispusieron ayer. Para él la clave del encuentro estaba clarísima: "Hoy (por ayer) la falta de acierto nos ha privado de puntuar aquí".

El técnico del CD Tenerife pareció satisfecho con el número de oportunidades que se le presentaron a su equipo en el choque de ayer, no así con la definición de ellas. "Hemos tenido ocasiones pero nos hemos desesperado con las pérdidas de balón en la segunda parte. Hemos podido empatar. Luego lo hemos intentado con gente más ofensiva y hemos tenido ocasiones claras, pero la falta de efectividad nos condicionó", relató el preparador mallorquín.

Martí no quiso entrar demasiado a hablar de la jugada de la pena máxima que siginicó el gol del Lugo, que a la postre le daría la victoria- "El penalti ha sido dudoso por no decir que no es. Nos costó más durante los 15 o 20 minutos posteriores a esa jugada. Nos pudo la desesperación, con pérdidas que posibilitaron contras del rival. A medida que pasaron los minutos lo volvimos a intentar. Tuvismos las oportunidades de Bryan (Acosta) y Paco (Montañés), pero no hemos tenido la efectividad del partido anterior y eso nos condicionó".

"Hemos intentado jugar con los laterales abiertos en la primera mitad y con otras alternativas en la segunda, con conducciones y en acciones individuales que luego no hemos sabido definir", continuó relatando el técnico balear. Martí insistió que tras la reanudación, "el condicionante ha sido el resultado". "Nos hacían falta dos goles para ganar y de ahí la desesperación en el juego de mis futbolistas. En la primera parte, hemos podido irnos por delante en el marcador. Cuando el rival va por delante las prisas agobian y te precipitas", agregó el profesional blanquiazul. No estimó oportuno entrar a comparar la derrota de ayer con las de Valladolid y Córdoba. "Siempre hablo del día a día y esta vez no puedo decir a mis jugadores que hayan estado al nivel que se requiere. El rival nos ha superado en algunos momentos y nosotros a ellos en otros. Y la falta de acierto ha hecho que el Tenerife no se haya llevado los puntos".