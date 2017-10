El Adareva debuta con derrota

El Adareva empezó la liga con derrota ante un Distrito Olímpico que rompió el partido en el segundo cuarto y que luego supo mantener la renta hasta el final. El arranque del segundo acto no trajo buenas noticias para el Adareva, que vio al Distrito Olímpico marcharse en el marcador, tanto que a cinco minutos para el descanso el luminoso señalaba un claro: 19-32. A la pausa se llegaría con un 26-40, tras un parcial de 13-22. Le salía todo al Distrito Olímpico, que tenía un poderoso juego interior y mostraba mucho acierto en el tiro de tres. Tras el descanso, Laura Bejarana puso al Adareva a ocho puntos (38-46), en el contexto de un buen arranque de tercer cuarto, pero las locales no pudieron continuar con su remontada, acabando este acto con 39-54. En el cuarto y definitivo parcial, las de María Sosa no bajaron los brazos, pero no pudieron remontar.