"Se van unos y vienen otros, y en nuestro caso creo que estamos mejor que el año pasado"

Ni en sus previsiones más optimistas y ambiciosas podía imaginar Félix Hernández que los últimos meses de competición permitieran a su club adornar su modesta sala de trofeos con dos títulos internacionales, el de la Basketball Champions League y la Copa Intercontinental. El fruto al trabajo bien hecho, y de forma constante, durante un largo periodo. La mejor razón para seguir siendo ambicioso, pero también el espejo ideal para saber valorar y apreciar lo alcanzado. Es su fórmula para no morir de éxito sin renunciar a seguir creciendo sin parar.

Si hace dos años alguien le dice que a día de hoy el club iba a tener dos títulos internacionales, ¿cómo hubiera definido a esa persona?

Pues como un iluso porque nadie pensaba en todo esto. El pasado verano, al ver los grupos de la Champions, solo teníamos en la cabeza pasar a la siguiente ronda pensando que algunos equipos, por su nombre, nos ganarían fácilmente.

¿Hasta qué punto nos tenemos que olvidar del año pasado?

Yo fue el primero que dije de olvidarnos de todo lo sucedido hasta el domingo porque vamos a empezar de cero. Pero ahora pienso que lo que hay que hacer es aprender de todo lo que hemos hecho, sabiendo que hoy estamos arriba y mañana podemos estar abajo. No hace falta sino fijarse que en una semana podríamos estar en una situación al revés de la que estuvimos el año pasado.

Por ese listón, las comparaciones, y por el cambio de entrenador, ¿esta temporada hay mayor necesidad de empezar bien?

Más que por resultados, lo importante es seguir dentro de esta buena dinámica y ser competitivos. Y eso creo que ya se ha demostrado en los partidos de pretemporada y en la Copa Intercontinental.

¿Entendería que si no hubiera un buen arranque la afición criticara o se desilusionara un poco?

Críticas dudo que haya, y la desilusión no sé, porque la mayor parte que nos sigue sabe que lo del año pasado fue algo excepcional. Quizá hay gente que no vendría al pabellón como sí acudió la temporada pasada y posibilitó que hubiera hasta ocho llenos. Hace justo un año no llegábamos a 3.200 abonados y ahora tenemos más de 3.500. Eso significa que con los que no se han podido abonar hay unos 400 fieles más, y muy mal debe ir la cosa a nivel deportivo para que no alcancemos la media del año pasado.

¿No le queda la sensación de que pese a este aumento de seguidores, y con todo lo que ha hecho, el equipo se merece un respaldo todavía mayor?

No. Repito lo que ya he dicho varias veces, que es que en la Isla tenemos muchas alternativas de ocio y todavía la crisis sigue ahí. Y con todo, hemos logrado traer al pabellón más gente que en toda la historia del baloncesto en la Isla. De una cancha de 5.000 tener una afluencia media de 4.500 es un dato muy bueno. Es verdad que ahora los resultados son buenos, pero si por casualidad algún día estuviéramos luchando por la zona baja, espero que la gente siga enganchada al baloncesto.

Si le dieran un papel en blanco, ¿qué firmaría ahora mismo para la campaña 17/18?

Estar entre los ocho primeros para entrar en Copa y en play off; y ojalá llegáramos otra vez a la Final Four, aunque este año será más complicado. No me importaría para nada entrar como octavo en Copa o en play off.

Al menos de aquí a unos años, ¿ha tocado techo este equipo?

Más que pensar en si hemos tocado techo o no, lo que debería ser nuestro objetivo y nuestro deseo es estar habitualmente entre los ocho primeros, si bien por nuestro perfil lo primero es luchar por la permanencia. Es verdad que oyes a los entrenadores y a los directores deportivos y todo el mundo nos mete en las quinielas para estar arriba, y a mí eso sí me preocupa porque nos podemos creer que estar ahí es una obligación.

¿Y no es contraproducente o conservador hablar todavía de la permanencia como objetivo inicial?

No. Debemos tener los pies en el suelo y solo fijarnos en lo que sucede en otros clubes. Como el Zaragoza, el Estudiantes, el Joventut? Eso le puede ocurrir a un equipo como el nuestro porque mientras no tengas un presupuesto de los mayores no puedes estar tranquilo. Otra cosa es que no puedas ilusionarte, no ser ambicioso, y no mirar hacia arriba.

¿Cuál es el próximo objetivo o sueño de este Canarias?

Pues a lo mejor pasar una eliminatoria en la Copa y también en play off. Sería espectacular estar entre los cuatro primeros, pero debemos ir paso a paso y primero clasificarnos.

La Champions y la Intercontinental han supuesto mucho trabajo extra y han dejado una enorme satisfacción en el club. Pero económicamente, ya sea de forma inmediata o a medio plazo, ¿ha r entado?

Seguro. Por ejemplo, el haber ganado la Champions nos dado un plus económico para poder configurar esta plantilla, tanto para fichar a los cuatro que y han llegado como para retener e incluso ampliar el contrato de los que ya estaban. Ha sido un esfuerzo considerable. Ha habido un balance positivo de imagen y económico.

¿Dolió mucho la marcha de Txus Vidorreta?

Hombre claro, pero no solo la suya, sino también las de Grigonis y Doornekamp, que tenían contrato, contábamos con ellos, manteníamos una buena relación y te habían ayudado a crecer. A la misma vez sabíamos que tenían una cláusula y desde que se firmaron éramos conscientes de que esto podía ocurrir. Al final lo que cuenta es el proyecto y el club. Se van unos y vienen otros y en nuestro caso creo que estamos mejor que el año pasado.

¿Y qué sensaciones le está dejando Markovic, un desconocido dentro del club en comparación a Alejandro Martínez y Vidorreta?

Se le nota muchísimo que ha estado viviendo en España. Es muy serio y muy rígido, pero a la vez muy abierto. Se nota que es muy de baloncesto y está muy implicado con el proyecto. Su perfil filosófico es muy parecido al nuestro y por eso Aniano lo eligió. Creo que no se equivocó.