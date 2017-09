Richotti versión 2.0

Javi Beirán ha concentrando casi todos los focos mediáticos en la pretemporada del Iberostar. Su regreso a las canchas tras nueve meses sin jugar por una lesión de rodilla lo justificaba. Pero el canarismo también celebra otra vuelta, la de Nico Richotti en su mejor versión, toda vez que el argentino ha apartado definitivamente los problemas físicos (hombro, mano y rodilla) que le lastraron últimamente. La pretemporada le ha servido al capitán para recuperar sensaciones y además dar a conocer una versión más completa. Aquella que quizá le haga, cerca de los 31 años y dentro de un estilo de juego que le puede favorecer enormemente, en el mejor Richotti de toda su carrera.

Más ilusión que nunca. No oculta Richotti que llega a este estreno liguero "con mucha ilusión". "Después de un año no tan bueno por culpa de las lesiones, ahora me encuentro sano y con confianza", añade el de Bahía Blanca, ávido "de que esto empiece ya".

Lo que más le frustró. Hasta tres infortunadas lesiones lastraron la trayectoria de Richotti en el último año y medio. De todas, "la última es la que más" le "frustró". "Fue la tercera en un momento en el que ya me había perdido muchos partidos y cuando estaba encontrando de nuevo buenas sensaciones en la cancha", comenta el escolta, sobre lo que califica como "un palo duro", no solo por "todo el tiempo que estuve sin jugar, sino por el más de un mes que casi no salí de casa".

Más completo. No esconde Nico que este camino de sinsabores le haya ayudado a descubrir "un Richotti más maduro". "Quizá por no tener el acierto de antes a la vuelta de las lesiones me haya llevado a buscar perfeccionar otras cosas, como el juego del pick and roll incluso generando para otros compañeros", argumenta, deseoso de que este año se podrá ver "una versión más completa suya".

Y más cómodo. "Me siento cómodo, sí", dice sin titubeos cuando se le pregunta sobre el confort que siente en el estilo de juego del que tirará Markovic. "Disfruto mucho generando a través del pick and roll, y también dándole velocidad al ataque. Es un juego que siempre me benefició y con el que ahora espero estar a la altura", añade.

El mismo buen rollo. No paró de repetir el año pasado la plantilla que la gran sintonía entre jugadores fue básica en los éxitos. Un curso después, dice Richotti, ese feeling sigue existiendo, principalmente porque "a cuatro nuevos que llegan a un grupo de ocho al final acaban contagiándose". "Los fichajes se han adaptado y ya entienden cuál es la filosofía del club, del equipo y del vestuario", comenta igualmente.

Hacer de Bogris. Y dentro de esta sintonía positiva, el jugador que más cohesionaba al grupo por su carácter era Bogris. Sin el griego esta labor "toca repartirla entre los capitanes" pese a que ninguno de ellos son "especialistas como sí lo era Georgios". "Los que tenemos más experiencia dentro del club somos los que, en los momentos complicados, lograr que el equipo siga empujando".

Tanto y tan poco. No son muchos los jugadores que pueden presumir en esta ACB de acumular ocho temporadas consecutivas en el mismo club. Richotti es uno de ellos. "Cada año, cuando falta una semana para comenzar, me paro a pensarlo y al final me doy cuenta de que es algo increíble. Nunca me lo hubiera imaginado. Estoy muy contento por la trayectoria que estoy llevando junto al club", comenta el escolta argentino, que incluso se sonroja cuando se le cuestiona por una retirada en el Canarias al estilo de la de Juan Carlos Navarro. "Ojalá acabé haciendo algo parecido a Navarro, porque lo que él ha hecho en el Barça llena de orgullo a cualquiera. Espero seguir haciendo historia dentro del club y que quede ahí por mucho tiempo", señala a modo de deseo.

Pasada la treintena. Dentro de esa madurez de la que no reniega, Richotti también es consciente de que "según pasan los años" se va convirtiendo "de los jugadores más viejos de la plantilla". "Ya no soy un pibe, no", afirma con cierta resignación a sus casi 31 primaveras, si bien deja claro que "al final la mentalidad y el físico, que son lo importante, y ambos siguen siendo jóvenes". "Creo que tengo todavía mucho recorrido por delante", sentencia Nico. Burgos, mañana, será la primera estación para demostrarlo.