La ONU canarista aumenta su familia

Apunta la tendencia más reciente del CB Canarias a plantillas compuestas mayoritariamente por jugadores nacionales. Rara vez ha habido problemas con los cupos y hasta en ocasiones se ha dejado sin utilizar una de las dos plazas de extracomunitarios que permite el reglamento. En esa prioridad a contratar jugadores alejados de cualquier sobresalto extradeportivo, se considera en la entidad lagunera que tener a profesionales que hablen español facilita una mejor convivencia. Este año, sin embargo, la tónica ha variado y no solo las cuatro novedades que presenta el Iberostar Tenerife 2017/18 son extranjeras sino que además las nacionalidades de tres de ellas, Rosco Allen, Mateusz Ponitka y Adin Vrabac, han nacido en países (Hungría, Polonia y Bosnia respectivamente) no habían tenido antecedente alguno en el club isleño.

El caso de Vrabac podría calificarse como doble estreno, toda vez que llega de la mano de su compatriota Nenad Markovic, nuevo técnico canarista, y gran responsable de su contratación. "Su presencia aquí fue importante, claro. Él me explicó la situación, me habló sobre el club y lo que tendría aquí? Desde luego que tiene un alto porcentaje de culpa de mi fichaje". El de Sarajevo se toma su llegada a la Isla como "una gran oportunidad" al poder jugar "en una de las mejores ligas de Europa, con equipos de Euroliga y grandes jugadores", algo que le podría "ayudar a ser mejor jugador". Pese a 23 años no es la primera ocasión en la que Vrabac sale de su país o cercanías, ya que hace tres temporadas militó en el TBB Trier alemán, una etapa que sobre todo al inicio "fue bastante dura". "Ahora quizá eche de menos a la familia, pero este es mi trabajo, lo estoy haciendo por mí y me siento bien", añade el alero Bosnio.

Solo cuatro meses más viejo que Vrabac es Mateusz Ponitka (29 de agosto de 1993), y como el bosnio su llegada al Iberostar ha sido impulsada por Markovic, que ya lo dirigió el pasado curso en Turquía. El de Poznan se estrena en España, y en concreto en Tenerife, de donde destaca que "el tiempo es completamente diferente al de Polonia". Como primer polaco del club lagunero ya aprecia "que el nivel aquí de todos los equipos es más alto y los jugadores se preparan más a conciencia; eso hace que la ACB sea la mejor liga de Europa.

Y al igual que Vrabac, Mateusz no esconde que Markovic resultó clave en su decisión final. "Dialogué con él cuando acabó la temporada y me dijo que quería venir a España; me habló cosas muy buenas del país", señala el alero, para el que "tener a tu anterior entrenador cuando llegas a un equipo siempre es mejor y hará más sencilla la adaptación". Una integración en la que el propio Mateusz ya pone de su parte. "Entiendo algo de español y aunque no hablo mucho ya voy aprendiendo algunas palabras", reitera sobre una proposición que ya avanzó el mismo día de su presentación. "Creo que en dos o tres meses voy a estar hablando español", concreta, si bien enseguida se da algo más de margen: "En enero, seguro".

Estudiando en el Eurobasket

El tercer nuevo integrante de la ONU canarista es Rosco Allen, húngaro de nacimiento y que en edad adolescente se trasladó a Estados Unidos, donde ha cursado toda su formación baloncestística y académica, hasta el punto de que sus orígenes pasan desapercibidos en el día a día. "La gente no se da cuenta de la mezcla porque no tengo un acento definido, aunque la mayoría de los que me conocen sí saben lo de los dos países", comenta el de Budapest, que tras una primera experiencia en Santiago se traslada ahora Tenerife, del que destaca también "su buen clima".

De los últimos en llegar por sus compromisos con la selección, Allen dice que se "aprendió un montón de jugadas en el que tiempo que duró el Eurobasket", si bien admite que "muchas son nuevas" para él y solo las asimilará "jugando al baloncesto". Por lo que ha podido ver en este primer mes como aurinegro, Rosco ve en el Iberostar a "un gran grupo de jugadores". "Según avance la temporada y me acostumbre más a jugar con ellos todo irá más rodado y veremos grandes mejores", concluye el húngaro.