"A nadie en el club se le han subido los humos a la cabeza"

Hace tres meses que se anunció su contratación por el CB Canarias. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención del club hasta la fecha?

Realmente las sensación de familiaridad que hay, de gente muy cercana, todos en el club están muy unidos. Y eso hace que te sientas cómodo y que tu trabajo sea más sencillo. Puedes tener un presupuesto millonario, pero si no posees esta química los éxitos son más complicados de conseguir. Este club es muy pequeño, y aunque en apenas cinco meses ha logrado dos grandes éxitos, a nadie se le han subido los humos a la cabeza ni han empezado a pensar en metas inalcanzables. Sabemos quiénes somos, pero queremos competir, pelear todos los partidos y ya luego veremos lo que se consigue. Yo a mí mismo me pongo la máxima presión y quiero estar en la Copa, en play off y en la Final Four. Y eso se lo exigiré a mi equipo, aunque si algo de ello no se logra tampoco creo que sea un fiasco.

Ha venido solo, sin nadie de su confianza. ¿Qué sensación le están dejando sus ayudantes?

Nunca he ido con nadie a ningún lado. Siempre me he acoplado a los que estaban y en este caso la sensación es muy buena. Son gente trabajadora, que sabe de basket y que me están ayudando mucho. Estoy muy contento con ellos.

El domingo, tras ganar al Guaros, de lo primero que hace es irse a una esquina y abrazar a Aniano Cabrera?

Sí, porque él es quien me trajo aquí. Desde la primera conversación que tuve con él siempre me dio la sensación de que quería que yo fuera el entrenador del Canarias. Me dio un muy buen feeling desde el inicio y además mi meta era volver a España? Lo mínimo que podía hacer el domingo era ir a buscarlo y darle un abrazo ya que él no quiere salir nunca en las fotos.

¿Le llegó a pedir referencias a Txus Vidorreta?

Sí, de todo, de todo. Cuando vine por primera vez a la Isla coincidimos en el pabellón y estuvimos hablando una hora de todos los aspectos del club.

Hablemos de su plantilla. A nivel individual ha sobresalido la pretemporada de Tobey. ¿Esperaba ese rendimiento? ¿Va a ser una de las piedras angulares del equipo?

Sí. Ya le quise fichar el año pasado, pero me resultaba un poquito verde porque la liga turca es un poquito diferente a la ACB. Era muy educado, salía de una buena universidad e iba sobrado de baloncesto, pero no me decidí. Luego tanto Anthony Gill, un compañero de su universidad, y también Chechu Mulero cuando ficha en Valencia, me dieron muy buenas referencias. Sabíamos que no era un fichaje arriesgado, y más aún teniendo a Fran y a Petit detrás.

De los que no conocía, ¿algún jugador que le esté causando una grata sensación?

Pues Tim Abromaitis, al que también quise fichar en Turquía cuando él estaba en Alemania. Y también Bassas. Ferran me sorprende por su trabajo en el día a día y por su capacidad de mejora. Al resto es que los conocía. Quizá me llama la atención Fran Vázquez por su profesionalidad y comportamiento en cada entrenamiento. De un tío con 34 años y que lo ha ganado todo puedes tener dudas, pero no, él ofrece un nivel máximo de trabajo y de concentración. Todos tienen una ética de trabajo muy buena y eso me facilita mucho mi trabajo.

Se ha traído a Ponitka de Turquía y en la encuesta de la ACB a los técnicos lo ve como el jugador revelación de este curso. ¿Se puede le considerar como el robo del draft de este año?

Hombre, es un jugador sobre el que bastante equipos pusieron los ojos. Físicamente es muy potente, con buen tiro y una penetración muy complicada de contener, aunque le faltan muchas cosas para convertirse en un jugador de Euroliga. Ahora él tiene que asumir un nuevo rol porque está en un equipo muy bueno y seguramente no juegue 30 minutos de media como hacía en Turquía. Tiene que dar minutos de calidad, producir más en menos tiempo. Si todos, no solo Ponitka, piensan así y dejan sus egos a un lado, seremos mucho mejor equipo de lo que podemos imaginar. Me gustan los jugadores que vienen a competir todos los días, que son exigentes, pero que a la vez se den cuenta cuando cometen un error. Esos que no se quejan por tonterías y que siempre ponen al equipo por encima de sus estadísticas individuales. Y cuando estás rodeado de este tipo de jugadores es un placer entrenar.

¿Por su forma de jugar, Mateusz le recuerda a usted cuando estaba en activo?

No hago esas comparaciones. Cuando empecé a entrenar alguien muy veterano me dijo que lo primero que debía hacer era matar al jugador que había dentro de mí y evitar hacer comparaciones porque sería contraproducente.

Usted ha sido un nómada tanto como jugador y ahora también como técnico. ¿Llega para quedarse un buen tiempo?

Desde el primer día que empecé a entrenar mi sueño era volver a España. Mis años como jugador aquí se me hicieron cortos y siempre he visto este país como el sitio en el que voy a vivir cuando deje de trabajar. Este club me gusta mucho porque es muy cercano y eso es algo que le va a mi carácter. La Isla es perfecta para vivir, mi familia está muy contenta, y espero que mis hijas estén hablando español muy pronto.