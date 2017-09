Iriome: "Sería un error fijarnos en un solo delantero del Tenerife"

En el CD Lugo, lo consideran "el hombre de moda" de su primer equipo. Y no es para menos, ya que está completando un gran arranque de campeonato, con protagonismo anotador, ya que ha marcado en las tres últimas jornadas. Sin embargo, haciendo honor a la humildad que le caracteriza, él asegura que ha sido cuestión de suerte. "La temporada pasada recuerdo ocasiones claras que no entraron y el trabajo día a día era el mismo que ahora. No contemplo otra vía en este camino que sea esa, el trabajar a diario para lograr los resultados. Lo que pasa que a veces estas más afortunado y otras no tanto. Peo yo creo que sí, que esta temporada he empezado con esa pizca de suerte. No sé cuánto durará, pero esperemos que mucho", comentó ayer el icodense ."

El de mañana será un partido especial para Iriome, dado que se enfrenta al equipo donde se hizo profesional. Y su concepto acerca de los blanquiazules es de un conjunto potente. "Es un equipo difícil, que se ha reforzado muy bien. Sobre todo, de medio campo para adelante tienen jugadores gente de nivel, de nombre, con muchos minutos en la categoría y en superiores", advirtió. No obstante, el interior isleño espera "un partido similar a los que se han visto la temporada pasada en el Anxo Carro". "Les salieron bien las cosas, nos ganaron en Copa también", recuerda. "Cuando perdamos la pelota, las transiciones de ellos son muy buenas, tienen gente con calidad y rápidos y yo creo que ahí nos pueden hacer daño. Tenemos que tratar de contrarrestar esa lance de juego", declaró.

Iriome no se fía por el hecho de que su equipo juegue como local. "Cuando tienes una plantilla como la del Tenerife, que trabaja y hace las cosas bien, no te puedes fiar de un dato como ese. Lo tienes en la temporada pasada. La primera vez que vinieron, si no recuerdo mal, no andaban muy bien y nos ganaron. Hoy en día en cualquier campo y cualquier equipo puede ponerte las cosas difíciles", opina. Destacó las numerosas variantes del cuadro chicharrero, que viaja a Lugo sin Suso Santana. Acerca del tacuense señaló que "es un tío que pude hacer las cosas muy bien". "Este campo se le daba muy bien, pero si no viene él vendrán otros. Puede venir Juan Carlos, Mahalbasic, Longo?Al final de medio campo para arriba tienen tanta pólvora y tanto potencial que sería un error fijarnos en un solo jugador", agregó.

Iriome está viviendo un momento dulce en este comienzo de campeonato, por lo que ya se le pregunta por su renovación. "No me paro a pensar en esto, me limito a trabajar. Supongo que si en el club creen que es lo mejor, hablarán con mi representante. De todas maneras, estamos empezando. Queda mucho camino por delante y yo creo que habrá tiempo en caso de que se diera eso", expresó.

El futbolista de Icod de los Vinos, uno de los cuatro capitanes del Lugo, apuntó que la clave de la buena marcha ahora de los suyos es "el trabajo". "Es cierto que los resultados de las tres primeras jornadas no son los que todos quisiéramos, pero el equipo ya hacía cosas bien. Luego ya hemos tenido más tiempo para ir trabajando, para compenetrarnos todos e ir asimilando las ideas del míster", agregó.