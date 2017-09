"Tenemos que ser más agresivos y presionar más en ciertas situaciones"

Por una u otra circunstancia, el CB Canarias parece estar acostumbrándose a un cambio de inquilino en su banquillo, algo a lo que fue ajeno durante más de una década gracias a la continuidad de Alejandro Martínez. Primero le tocó, con enorme éxito, a Txus Vidorreta, y ahora recoge el testigo Nenad Markovic. El bosnio cumplirá su primera experiencia como técnico en España, y lo hace con un listón muy alto. Al de Doboj (criado en Sarajevo), sin embargo, no le asusta el reto, y entre lo bueno que queda del año pasado y lo que puede añadir de su sello personal, espera mantener al Iberostar Tenerife en cotas más que notables.

¿El del domingo, contra el Guaros de Lara, era para usted el encuentro más importante del año?

Era un partido muy importante porque nos estábamos jugando un título impresionante, algo que va a quedar escrito en la historia de un club humilde como el Canarias y en la historia de todos nosotros. La verdad que fue algo raro no solo porque en el primer partido te juegas algo tan importante, sino porque además no habíamos disputado antes ningún partido en el pabellón para tratar de sentirnos más cómodos y romper el hielo. Jugamos tal y como esperaba, enseñando al final carácter y siendo listos.

Supongo que con esa victoria se habrá quitado un gran peso de encima y que desde el lunes todo ha ido algo más rodado?

Sí, sí. Nos fuimos a dormir como campeones y el lunes te despiertas con un buen sabor de boca y con más tranquilidad porque sabes que has logrado algo muy grande, algo que todo el mundo daba por hecho antes de haber jugado. Y yo siempre digo que este tipo de partidos son los más complicados.

¿Está moldeando el equipo según su idea o ha tenido que ser más conservador en estas semanas para que la metamorfosis llegue más lentamente?

Realmente si yo analizo mis sistemas de ataque en mis equipos más recientes son muy parecidos a los que tenía Txus aquí. Sencillamente porque ni los inventó Txus ni los cogí yo de otros; son cosas comunes en el baloncesto profesional y los usa mucha gente, la diferencia es tener buenos jugadores para ejecutarlas, o siete tíos con ego que no lo quieren hacer. Hubiera sido una tontería cambiar cosas para decir que lo que hacemos es mío, por lo que lo más sencillo es quedarte con ellas, simplemente porque han funcionado muy bien. Ya durante el año añadiremos algunos detalles que consideremos nos puedan ayudar.

Pero sí ha elogiado varias veces la herencia que ha recibido en defensa?

Pensando que con el Karsiyaka me podía enfrentar en la Final Four de la Champions seguí bastante al Canarias el año pasado, y la verdad que me gustó lo que hacían. Por un lado para estudiar cómo atacarlo, y por el otro para añadirlo a nuestro repertorio porque en Turquía eso no lo hacía nadie y podíamos sorprender.

¿Se podría decir que antes el equipo defendía por conceptos y ahora morderá más individualmente?

No creo que en un principio cambiemos el concepto, pero sí tenemos que ser más agresivos y presionar más en ciertas situaciones. Tobey es más móvil que Bogris y por ejemplo Ponitka es más hábil que Doornekamp en situaciones de hombres pequeños. Luego Rosco no será el mejor defensor posible, pero sí ocupa muchos espacios, mientras que Vrabac puede defender a casi todas las posiciones. Tenemos algunas variantes más, pero no habrá cambio drástico de concepto.

¿Cuándo se verá al verdadero Iberostar Tenerife de Nenad Markovic?

Ahora no sé calibrar a cuánto estamos. Quizá a un 85 por ciento y por eso pienso que cuando hayan pasado entre cinco y diez partidos alcanzaremos ese punto y ese ritmo que nos sirvan para morder y para ganar.

Y mientras ese momento llega, ¿no tiene miedo de encadenar varias derrotas y que todo le resulte más complicado?

Eso siempre puede pasar, pero todo irá por ciclos. Tampoco vas a pretender ganarlo todo porque en una temporada con tantos partidos y con tantos viajes es casi imposible querer estar dos meses a plena forma. Lo que debemos intentar es alargar las rachas buenas y aprovechar los 12 jugadores que conforman la plantilla.

¿Cree que le costará ganarse el respeto arbitral?

Pufff... Pues no lo sé. En los tres últimos años me han pitado árbitros españoles y siempre hubo un respeto mutuo por las dos partes. Y en mis años en Grecia y en Turquía no tuve mayores problemas y apenas me cayeron técnicas. La gente que me conoce de antes sabe que soy explosivo y que mi carácter me lleva a no aguantar mucho, pero ahora sé que debo ser más político ya que soy entrenador, no jugador.

¿Quizá por ese carácter explosivo que le recuerdan es por lo que algunos colegas de banquillo creen que va a ser el entrenador al que más técnicas le piten? ¿Cómo se lo toma?

Me causa gracia. Intentaré que no sea así. No creo que acabe como el más castigado.

Desde fuera tiene pinta de ser un tipo duro. ¿Es realmente así? ¿El aficionado que se haya sacado el abono detrás del banquillo se va a entretener con usted?

Puede ser que se lo pasen bien, sí. Normalmente es así. Y sobre lo primero, soy de Sarajevo y allí para sobrevivir tienes que ser duro. Es una ciudad cosmopolita, pero su historia es dura, desde las dos guerras mundiales hasta la última de los Balcanes, que fue la zona más afectada? En mi barrio para crecer y salir adelante tenías que ser duro porque nadie te regalaba nada.

Pero detrás de esa coraza?

Algo hay, sí. Sé que la gente comenta que si nunca sonrío, que si soy como una piedra? Pero no es verdad. Creo que soy una mezcla de todo un poco. Con los jugadores españoles, por ejemplo, mi relación es mucho más calmada, cuando en Turquía o en Grecia hay que ser mucho más duro porque la gente no entiende las cosas de otra manera.

El año pasado el vestuario del Iberostar coincidía que el buen rollo del grupo era clave. Entre los que se quedan y los que llegan, ¿cree que se mantendrá este feeling positivo?

Sí, pienso que sí. Y esto es muy importante porque cuando vienen los malos tiempos, que siempre vienen, si existe esa amistad los jugadores son capaces de sentarse y hablar sobre lo que se puede arreglar. El año pasado, en Turquía, muchas veces me venían los jugadores para contarme los problemas y los egos de los demás, pero no eran capaces de cerrar la puerta del vestuario y analizarlo entre ellos; les daba igual todo. Aquí los jugadores tienen mucha más ética del trabajo, de compartir, sobre todo los españoles.

Veo que no acabó nada contento de su experiencia en el Pinar Karsiyaka? ¿Llegó a sentir impotencia?

La verdad que el club estaba bloqueado económicamente, yo tenía las manos atadas y no podía cambiar nada. Era una plantilla complicada de llevar, con seis jugadores americanos y muchos egos. Aunque en esas situaciones nunca me daba por vencido, sí sacaba mi carácter hasta que lograba lo que pretendía. Cuando los jugadores lo entendían los resultados llegaron, pero al final de la temporada no quisieron jugar y se dejaron ir.