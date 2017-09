El Espanyol será el rival en la Copa

El CD Tenerife no afrontará un partido de máxima rivalidad en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ni tampoco librará un duelo morboso, ya que el azar no ha querido emparejar a los blanquiazules con la UD Las Palmas ni con el Getafe CF. Estos dos equipos eran los preferidos de la afición, no tanto del técnico José Luis Martí, quien prefería no someter a sus hombres a tanta exigencia psicológica, como el propio entrenador balear llegó a manifestar en su día.

El Espanyol será el rival del representativo en esta ronda del torneo del KO, en la que ya intervendrán todos los conjuntos de la Primera División. En principio, el 25 de octubre, tendrá lugar el choque de ida, en el Heliodoro Rodríguez López, mientras que el 29 de noviembre se celebrará la vuelta en Barcelona. Será la primera vez que se enfrenten periquitos y chicharreros en esta competición.

Pese a que el RCDE Stadium es relativamente nuevo, el CD Tenerife ya sabe lo que es jugar sobre su césped. Fue en la temporada 2009-2010, en la última campaña en la que los blanquiazules militaron en la máxima categoría del fútbol nacional. Aquel 18 de octubre de 2009, el cuadro dirigido por aquel entonces por José Luis Oltra cayó derrotado por 2-1.

Sin embargo, la última vez que se enfrentaron ambos clubes fue cuatro meses después en el Heliodoro Rodríguez López, donde los canarios vencieron por un contundente 4-1, con goles de Nino (2), Richi y Alfaro. Todos encuentros que han librado el Espanyol y el Tenerife, un total de 22, han tenido lugar en la Liga de Primera División.