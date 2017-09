Martí ensaya con el mismo sistema

Las manifestaciones de José Luis Martí tras el convincente partido ante el Alcorcón (4-0) ya hacían presagiar que quedó muy conforme con la puesta en escena del representativo, que lució nuevo sistema -con tres pivotes- en el choque contra los alfareros. El experimento era arriesgado, pero salió bien. "No contábamos con los dos hombres con más desborde de toda la plantilla, que son Juan Villar y Suso, y optamos por esta opción", explicitó el entrenador.

Solo unos días más tarde, y con ambos atacantes también indisponibles para el domingo (Anxo Carro, 18:00 horas), ayer Martí volvió a ensayar con idéntica disposición táctica y dio pistas suficientes como para deducir cuáles son sus intenciones. Así, es muy probable que el cuadro técnico repita once, con Vitolo, Aitor Sanz y Bryan Acosta en la sala de máquinas. Ahora bien, la apuesta por este terceto tiene fecha de caducidad, pues el hondureño se marchará la semana próxima con su selección, con la que le esperan hasta dos encuentros consecutivos.

Aunque Villar no está aún al cien por cien, la mejor noticia para Martí es que su hombre franquicia ya está para 90 minutos. Samuele Longo ratificó ayer que ha dejado atrás definitivamente las malas sensaciones que le acompañaron al comienzo de la temporada. Marcaba goles y despuntaba por su talento, pero acababa los partidos fatigado porque apenas había tenido pretemporada con el Inter, el club del que vino.

Gratamente sorprendido

"Cambia un poco la manera de presionar y atacar, pero los delanteros estamos para marcar y nos está yendo bien", dijo el italiano del nuevo sistema. "No sé si ha sido por el dibujo que ensayamos ante eel Alcorcón o no, habrá que preguntárselo al míster", apuntó sobre la mejoría experimentada por el plantel. Lo que sí le sorprende a Longo es que le paren y le pidan autógrafos por la calle. Así, bromeó sobre las facilidades que está teniendo a su llegada a la Isla. "Tengo casa, coche... y empiezo a encontrarme físicamente bien, que no estar en condiciones era lo que en principio más me fastidiaba", reconoció.

El transalpino, por cierto, reveló ayer el porqué de su ya célebre forma de celebrar los goles que anota con el representativo, con una señal en forma de aspa que realmente emula "el gesto del strike" en los bolos. "Nació el año pasado con un compañero, que es Cámara [ahora está en el Reus La noche antes del partido fuimos a jugar a la bolera, le gané y me dijo que si marcaba se lo tenía que dedicar... Y así salió el gesto de complicidad que le hice".