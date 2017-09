Ilusión y ganas de empezar

El vestuario del Iberostar Tenerife cuenta los días para que arranque la Liga Endesa 17/18. La consecución de la Copa Intercontinental ha supuesto una inyección de moral para los jugadores del cuadro lagunero, que afrontan la visita del domingo a Burgos con la máxima ilusión, destilando "ganas" y con la convicción de "estar listos" para este nuevo reto. Así lo expresó ayer el grueso de la plantilla aurinegra en la comparecencia previa ante los medios de comunicación. "La temporada ha empezado de una manera increíble, con un título y ahora la oportunidad de volver a hacer las cosas bien en la Liga Endesa; estamos preparados para lo que viene", apuntaba por ejemplo el capitán Nico Richotti.

En términos parecidos se expresaba Javi Beirán, que no escondía sus "ganas de empezar". "Tuvimos un pequeño adelanto con la Intercontinental y ahora se nos presentan tres partidos en siete días en el inicio de otros nueve o diez meses de una temporada que esperemos que sea igual de exitosa que la del año pasado", comenta el madrileño sobre una ola a la que también se sube Petit Niang, para el que "haber ganado dos títulos en apenas cuatro meses ha hecho que la gente esté superilusionada". Coincide igualmente con sus compañeros Ferran Bassas, para el que ganar la Intercontinental ha supuesto una mayor cantidad de "ganas, ilusión y confianza". "Muy pocos creían que pudiéramos conseguir estos resultados, pero levantar este título delante de nuestra gente nos da mucha energía y confianza. A ver si ese viento a favor nos ayuda a ganar el domingo", dijo el base catalán.

Y es que si bien en el vestuario canarista saben perfectamente lo complicado que será repetir los guarismos del pasado ejercicio, sí son conscientes de la importancia que supone un buen arranque en pos de no verse descolgados de lo que debe ser el objetivo real de este Iberostar. "Creo que esos resultados son complicados de volver a lograr, y por eso nuestro objetivo es que siempre cuenten con nosotros en las quinielas de los ocho primeros, y para eso hay que trabajar mucho durante toda la temporada y desde el inicio", apunta Beirán en un discurso que respalda su compañero "Las sensaciones son buenas y el equipo está ilusionado; sabemos que si las cosas se hacen bien desde el inicio se pueden alcanzar grandes metas, pero tampoco podemos pecar de muy ambiciosos y querer alcanzar más cosas de las que realmente podemos, porque eso nos puede llevar a una frustración. Y ahí, el capitán concreta algo más dónde ve a su equipo en los próximos meses. "Nos gustaría jugar la Copa, meternos en play off, disputar la Final Four... Ahí es donde debemos apuntar y vamos a trabajar para ello", dijo el de Bahía Blanca. En este sentido, Ferran Bassas cree conocer la fórmula. "Nuestro objetivo es ser muy competitivos y salir a ganar cada partido sin tener miedo a nadie, algo que demostramos ya la temporada pasada", añade finalmente el base. Si esas palabras se plasman sobre la cancha, las opciones canaristas de ganar en El Plantío aumentarán considerablemente.