Sebas Saiz: "El Iberostar es un equipazo y será difícil ganarle"

Tras completar su periplo en la Universidad de Mississippi, Sebas Saiz ha sido uno de los nombres del verano en el basket español. Primero por su presencia en la preselección española que preparó el Eurobasket, y después por su fichaje por el Real Madrid una vez que los blancos compraron sus derechos al Estudiantes. Considerado uno de los cincos con más futuro en el país, el madrileño ha sido cedido al San Pablo Burgos, rival el domingo del Iberostar Tenerife.

Saiz fue el representante de su club en la presentación de la Liga Endesa, un acto en el que avisó de lo que se encontrará el conjunto de Nenad Markovic en El Plantío en esta primera jornada. "Lo primero de todo a un equipo correoso, con mucha ambición y que no le pondrá las cosas fáciles venga quien venga. Jugando en casa tenemos el apoyo de la afición y tras hacer una buena pretemporada estamos preparados para el reto", señala el interior, que pese a llevar solo un mes en su nuevo conjunto ya percibe las ganas de basket de élite que existe en la capital burgalesa. "Un equipo que lleva cuatro años intentando ascender, al lograrlo finalmente ha hecho que la afición, la directiva, los técnicos y los jugadores estamos muy ilusionados", dijo al respecto.

A cuatro días para el duelo ante el conjunto tinerfeño, Saiz dice tener ya referencias del Iberostar. "Vi el partido de la Intercontinental, también alguno de los que jugaron en el Circuito Movistar, y son un equipazo. Tienen buenos jugadores tanto en el exterior como dentro y será complicado ganarles, pero estamos preparados para este reto", comenta en plural sobre una plantilla en la que también aparece el tinerfeño Álex López. "Con Álex me llevo muy bien, es muy majo, un gran compañero y en la pista me encanta como juega porque es un base-escolta que maneja muy bien el balón, también penetra y además tiene un buen tiro. No lo conocía de antes pero la verdad que estoy encantado con él", comenta sobre el exterior isleño.