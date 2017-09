El Iberia Toscal agasaja a la ONCE

El CD Tenerife Iberia Toscal hizo entrega en la mañana de ayer de una equipación de juego a ONCE Tenerife en señal de agradecimiento por su colaboración en el I Campus de verano del club. María Candelaria Darias Armas, responsable del departamento de asuntos sociales de la delegación tinerfeña de la ONCE, recogió el obsequio de manos del vicepresidente del club José Tejera, quien celebró la colaboración realizada. La ONCE también agradeció al Tenerife Iberia Toscal las acciones conjuntas desarrolladas y por el obsequio entregado. La ONCE acompañó este verano al CD Tenerife Iberia Toscal y Santa Cruz Ucanca durante el I Campus que organizaron conjuntamente, donde los niños participantes pudieron realizar varias actividades de concienciación.