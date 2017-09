El Granadilla expedienta a Ayala por sus declaraciones

A Toni Ayala se le calentó el pico el domingo, tras el choque que la UD Granadilla Tenerife Egatesa disputó en el campo del Zaragoza y que acabó con empate a un gol. El técnico del cuadro sureño se quejó efusivamente del arbitraje de la vasca Rivera Olmedo y sus palabras fueron recogidas por el portal futfem.com. " "Lo de los árbitros es calamitoso. En la segunda parte no nos ha dejado pasar con el balón ni una vez para pasar a portería. Si esto es lo que quieren, niñas que están aprendiendo, niñas que no saben, que no tienen ni puta idea, qué le vamos a hacer, no nos queda otra cosa", llegó a comentar Ayala tras el choque.

A raíz de ello, la UD Granadilla Tenerife Egatesa ha reaccionado en tiempo y forma y ha emitido un comunicado para expresar su repulsa ante este tipo de declaraciones y anunciar la apertura de un expediente informativo al preparador canario. La junta directiva que encabeza Sergio Batista se reunió la misma noche del domingo y decidió, además, hacer pública su postura acerca de las manifestaciones de su entrenador. En primer lugar, en la nota publicada ayer, condenan las declaraciones de Ayala: "Reprobar, por antideportivas, las manifestaciones del técnico Tony Ayala contra el colectivo arbitral, fruto, creemos, de una frustración deportiva y que han podido ser utilizadas para otros fines que poco tienen que ver con nuestra filosofía como club de defender el fútbol y el deporte femenino en general".

Para a continuación, anunciar que aperciben al técnico de que, "en el caso que se repitieran manifestaciones en contra del colectivo arbitral se tomarán medidas contundentes que podrían acarrear la rescisión del contrato". Y por último los directivos lamentan lo sucedido y se disculpan con el colectivo arbitral, al que dicen que apoyan, a la vez que consideran que "todas están realizando una gran labor y que el nivel de ellas, como el de las jugadoras, va a seguir creciendo y mejorando en el futuro".