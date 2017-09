Muratore bendice la Copa del Mundo

El Pabellón Santiago Martín fue escenario ayer de la rueda de prensa de presentación de la Copa del Mundo FIBA Femenina 2018. El acto contó con la presencia del presidente de la FIBA (Federación Internacional de Baloncesto), Horacio Muratore; el presidente de la FEB (Federación Española de Baloncesto), Jorge Garbajosa; el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz; y el presidente de la Federación Canaria de Baloncesto, Manuel Gómez. El encuentro informativo se celebró antes de la final de la Copa Intercontinental y se aprovechó la presencia en la Isla de Muratore para relanzar un evento que focalizará las miradas del basket femenino hacia la Isla justo dentro de un año. "Tenerife tiene una gran tradición en baloncesto y va a disfrutar de uno de sus mayores acontecimientos. Será un gran escenario porque ya lo hemos comprobado con una increíble Final Four de la BCL y ahora seguro que lo haremos con la Copa Intercontinental", expuso el dirigente argentino.

En este mismo sentido, la FEB, la Federación Canaria de Baloncesto, el Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular de Tenerife y los ayuntamientos de La Laguna y Santa Cruz de Tenerife son los encargados de organizar la Copa del Mundo Femenina en la isla de Tenerife como sede única entre el 22 y el 30 de septiembre de 2018, siendo la primera vez que un evento de esta entidad del baloncesto femenino tiene lugar en España, en Canarias y en Tenerife. Tanto Muratore como Garbajosa coincidieron al agradecer el compromiso de las instituciones para organizar esta cita, que tendrá como escenarios los pabellones Santiago Martin y Quico Cabrera.

A la presentación fueron invitadas las ex jugadores Charo Borges, Nieves Anula, Yolanda Moliné y Lidia Mirchandani. Cuatro de las tinerfeñas e internacionales con España. Jorge Garbajosa indicó que "en Tenerife me siento como en mi casa y por eso hoy siento orgullo de estar ante cuatro leyendas del baloncesto femenino", en referencia a Borges, Anula, Moliné y Mirchandani, resaltando sobre todo la figura de la primera, a la que calificó como pionera del baloncesto canario a nivel internacional. Muratore también significó que "el baloncesto femenino es prioritario para la FIBA. Quiero recalcar mi agradecimiento por la responsabilidad de las instituciones al asumir este reto y he visto con satisfacción que Tenerife ya ha demostrado capacidad de organización. Se le presente además a la selección de España una gran ocasión".