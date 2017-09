"Mis jugadores han demostrado carácter durante todo el partido"

Nenad Markovic, entrenador del Iberostar Tenerife, declaró tras la final de la Copa Intercontinental contra el Guaros de Lara, al que derrotó por 76-71, que su equipo demostró "carácter", durante los cuarenta minutos. El preparador del conjunto canarista afirmó que "es raro jugar tu primer partido oficial de la temporada en casa y que nos tengamos que jugar un título. Es una sensación extraña".

Acerca del partido, aseguró que de el equipo venezolano "sabíamos que era un rival muy difícil, con una buena plantilla y difíciles de defender, pero supimos salir de esa presión que teníamos y terminar ganando el encuentro". "Le hemos dado facilidades en defensa, menos en el último cuarto que logramos imponer nuestro ritmo y sacar el choque adelante. Controlar los nervios en los momentos claves del choque fue fundamental", destacó Markovic que ya piensa en el primer partido de Liga, el próximo fin de semana en Burgos.

Markovic reconoció que el éxito de ayer no se ha fraguado en poco tiempo. De hecho aludió a la aportación de Txus Vidorreta para resaltar que "hay un trabajo que viene del año pasado y que disfrutamos los que somos nuevos". Insistió en la dificultad que entrañaba el choque de ayer, ya que el Iberostar Tenerife se enfrentaba a un contrincante atípico, con un estilo de juego que no le es tan familiar a los suyos. "No era un rival usual a lo que nos solemos encontrar en España pero en estas finales solo se recuerda a los que ganan y esta vez somos nosotros", concluyó el preparador bosnio.