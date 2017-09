Otro día para la historia aurinegra

Si hace algo más de un año alguien hubiera afrimado que a 24 de septiembre de 2017 el Iberostar Tenerife ya tendría dos títulos internacionales, el responsable de esa afirmación habría sido tildado de loco. Pero el cuadro lagunero ha logrado convertir esa demencia en cordura y ha hecho del ganar un bonito hábito para el club y todo su entorno. Ayer, en el primer choque oficial de la temporada, el conjunto aurinegro firmó otra tarde para la gloria, otro momento para el recuerdo. Y es que tras haberse adjudicado el pasado curso la Basketball Champions League, los ahora pupilos de Nenad Markovic hicieron hueco en su sala de trofeos a un nuevo éxito, la Copa Intercontinental, una especie de campeonato del Mundo del basket FIBA, al vencer al Guaros de Lara venezolano en un angosto encuentro -donde los canaristas nunca estuvieron cómodos-, y que no se resolvió hasta los instantes finales.

No fue, ni de lejos, el encuentro deseado por Markovic, que vio como los suyos fueron incapaces de dar un golpe sobre la mesa para abrir brecha frente a un rival al que no le importaba ofrecer una cara en un ataque y otra diametralmente opuesta en el siguiente. Así, y siempre a remolque, los laguneros, con una mochila cada vez más cargadas de dudas, se iban acercando peligrosamente al precipicio de la desesperación, el que hubiera sido su peor enemigo en caso de un cara o cruz final. Pero lejos de ser presa del pánico, el Iberostar dio un paso al frente en defensa y fue más regular en ataque. Suficiente no solo para darle la vuelta al signo del electrónico, sino también para poner una pequeña tierra de por medio que a la postre sería definitiva. Un triunfo sufrido tan sufrido como histórico que sirve para hacer aún grande el nombre del Canarias en esta nueva etapa y que de paso sirve como importante espaldarazo de cara a un inicio liguero que se encuentra a la vuelta de la esquina.

Quizá atenazado por los nervios o simplemente porque su rival supo leer mucho mejor el partido, el arranque del Iberostar fue más que deficiente. Delante los isleños estuvieron incómodos ante un aguerrido rival que no solo era pegajoso en el uno contra uno sino que además tenía a Echenique como stopper de garantía en caso de que los aurinegros penetraran (tapón a Richotti). Y detrás les faltó solvencia, bien porque no llegaban las segundas ayudas interiores, porque había desajustes al cambiar a zona (triple liberado en la esquina de Little), o porque ni San Miguel ni Richotti lograban atar en corto a Robinson, que tras un triple disparaba a los suyos hasta un 2-12 (4').

Puestos a buscar errores, los más preocupantes, los de la parcela ofensiva. Y es que el conjunto de Nenad Markovic parecía colapsado en ideas y un flan con el balón en las manos. Sensación que se plasmaba en no pocos triples liberados errados (2/10 en el primer cuarto), y que provocaran que los isleños trataran de sobrevivir exclusivamente de sus rebotes ofensivos, salvoconducto por el que vinieron sus cuatro primeras canastas. Escaso argumento cuando Guaros mantenía una regular producción ofensiva, pero sobre todo porque ya se habían consumido siete minutos de juego.

Tras verse hasta 11 abajo (6-17) Tobey multiplicó su presencia (7 puntos y 4 rebotes) y se encontró con la ayuda de White, cuya entrada en pista le dio más frescura al juego ofensivo canarista. Afinada algo más la puntería exterior y con el control del rebote de su propio aro el Iberostar comenzó a ver luz al final del túnel hasta el punto de meterse de lleno en el choque (19-19, 12') con un parcial de 10-0 de por medio. Pero el arreón no fue suficiente para que el partido empezara a caminar por el sendero deseado. Los laguneros no terminaron de ser contundentes ni continuos en defensa, a la vez que salieron perjudicados en el intercambio de golpes ya que Guaros parecía más cómodo en el ida y vuelta (28-33). Pese a un tiempo muerto de Markovic, el conjunto crespuscular amplió su renta hasta el 30-36 y si bien Richotti y San Miguel respondieron desde el 6,75 (4/6 en este segundo acto), una mala acción defensiva final de Ponitka (con triple de Graham) permitió a los de Barquisimeto irse tres arriba al descanso.

Poco varió el guión en el arranque del tercer periodo y el toma y daca en ambos lados de la cancha solo le servía a los aurinegros para mantenerse a remolque. Sin permitir que su rival abriera brecha, pero tampoco sin la solidez y aciertos necesarios para tomar la delantera en el marcador y creerse capaz de ganar la Copa Intercontinental. Así ocurrió con 41-43 (falló White de tres), con 48-48 (erró Beirán desde el 6,75) y con el 48-50, cuando los laguneros hilvanaron hasta tres errores seguidos a cual más desesperante. Sensación de prisa que con el paso de los minutos podía tornarse en desesperación (48-52).

Con más que perder que ganar los aurinegros parecieron dar un pequeño arreón y con un parcial de 8-1 culminado con un alley oop de Bassas para Vázquez lograron ponerse en franquicia por primera vez en todo el choque (56-53, 30'). Pero no, el Iberostar estaba empeñado en alargar su sufrimiento. Un despiste en el rebote de un tiro libre y otras cuatro acciones para olvidar en ataque cuando ya discurría el último cuarto, impedían que el conjunto tinerfeño pusiera tierra de por medio. Solo un paso al frente de los de Markovic en sus tareas defensivas (y pese varios rebotes ofensivos de Guaros) le mantuvieron lejos de una indeseada desesperación. Esfuerzo continuo cerca de su propia canasta que no tardó en trasladarse al otro lado de la cancha, con dos puntos de tranquilidad de White y una puerta atrás de Ponitka (62-57, 34'). Con la situación relativamente controlada, pero ya en bonus como peaje de su aplicación atrás, el equipo canarista no encontró la fórmula de frenar a Little (siete puntos seguidos), pero sí tuvo capacidad para responder en ataque con un Tobey soberbio en la pintura (pivotando y por arriba) y con la chispa de antaño de Richotti. Entre ambos sumaron 11 puntos en menos de tres minutos para despejar el camino y dejar casi resuelta la final a solo 1'43" del final (73-65). En los segundos finales fueron simplemente de inercia, esa tendencia ganadora de la que no se suelta este Iberostar Tenerife.