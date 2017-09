El Tenerife pasa el rodillo

Así sí. El Tenerife aplastó ayer al único equipo de la categoría que afrontaba la quinta jornada del campeonato sin conocer la derrota. Y lo hizo porque está dotado de potencial suficiente como para imponerse a cualquiera. Pero solo puede conseguirlo si acompañan esa calidad del espíritu competitivo que exhibió ayer. Esta victoria se cimentó en un trabajo defensivo espectacular, con hombres entregados siempre a la causa como Vitolo, Aitor Sanz y Bryan Acosta, quien por lo aportado ayer tiene mucho que decir en esta competición. Del resto fue responsable la pegada que le han conferido al equipo sus nuevas incorporaciones. Y el resultado de todo esto fue una soberbia goleada que le infligió el Tenerife al Alcorcón. La mayor vista en el Heliodoro en los últimos tres años y medio.

Los últimos resultados del conjunto insular en liga, con dos derrotas y un empate consecutivos, invitaron a José Luis Martí a buscar variantes en el dibujo de su equipo, con el fin de retomar el camino correcto. Y optó el balear por retomar el trivote, al que las temporadas anteriores había recurrido en situaciones similares. Vitolo, que recuperaba la titularidad, se encargaba de la parcela central junto con Aitor Sanz y Brian Acosta. Una disposición que creyó el técnico mallorquín propicia para contrarrestar el sistema del cuadro de Julio Velázquez, plantado en el campo con cinco en el fondo y unas líneas muy juntas.

Pero la principal diferencia de los blanquiazules con relación al anterior choque liguero no tenía que ver con lo táctico y sí con el carácter mostrado sobre el terreno de juego por sus jugadores. Desde el pitido inicial se pudo ver a un Tenerife agresivo y vertical. Bien es cierto que el primer acercamiento con peligro a una de las porterías corrió a cargo del Alcorcón, a través de una jugada finalizada por Jonathan Pereira y abortada por Vitolo en un cruce providencial cuando el exovetense remató a puerta (6'). Los canarios dominaban y mordían más que sus adversarios pero no llegaban con claridad a la meta contraria. Hasta que en una falta cometida sobre Longo encontró un premio tan necesario como inesperado. Juan Carlos vio un hueco en la barrera y colocó el balón donde Casto no pudo llegar.

Con el 1-0 no se sabe si el Tenerife retrasó su posición voluntariamente o lo hizo por el empuje de su rival en busca del empate. Pero lo cierto es que la escuadra alfarera comenzó a merodear el área de Dani Hernández con una frecuencia peligrosa. El equipo chicharrero empezaba a pasarlo mal y solo tomaba respiro cuando conseguía robar y salir al contragolpe, cosa que hizo en varias ocasiones, aunque sin obtener beneficio de ello. Borja Domínguez pudo aprovecharse de un exceso de confianza de Carlos Ruiz pero el guardameta tinerfeñista respondió con eficacia al disparo de su contrincante (24'). Superada la media hora del choque, el Tenerife había vuelto a recuperar parte del terreno perdido. Juan Carlos, muy móvil y participativo, dispuso de una nueva ocasión, a pase de Longo. Su remate se marchó fuera por escaso margen (31'). El Alcorcón no consiguió mantener el acoso que pretendía y cada vez se debilitaba más, a medida que los contraataques de su oponente iban haciendo mella en él. Bryan Acosta, espectacular en su despliegue físico, desperdició una oportunidad inmejorable al no poder superar a Casto en el uno contra uno (33'). En esa jugada Longo había sido el que habilitó al hondureño y curiosamente cuatro minutos después se produjo una situación similar pero con los papeles cambiados. Y el italiano sí que acertó a batir al cancerbero visitante. El Alcorcón, que en cinco jornadas solo había encajado un tanto, ya perdía por 2-0 en el minuto 37. Y pudo recibir otro antes del descanso en un obús lanzado por Bryan desde lejos y que pasó rozando el larguero (40').

Julio Velásquez buscó más presencia arriba con la inclusión de Dorca y Shangalli. Salió decidido el Alcorcón a asediar la meta isleña, a sabiendas de que con la dinamita que posee el Tenerife en su ofensiva iba a correr grandes riesgos. A los de Martí les venía este nuevo contexto a pedir de boca. Simplemente tenía que defender con orden y tratar de sacar tajada de algún contragolpe para sentenciar la contienda.

Jonathan Pereira pudo recortar distancias en el primer acercamiento de cierta consideración al arco local. Pero su remate de primeras se le marchó alto (51'). El encuentro entró en una fase sin un dominador claro y de juego irrelevante. Pero el Tenerife ni mucho menos se había dormido. Seguía esperando un descuido del Alcorcón para asegurarse su tercera victoria del campeonato. Y lo encontró para que en una combinación entre Juan Carlos y el recién incorporado Casadesús este último anotara el gol de la tranquilidad. El resto de minutos que quedaban por consumirse fueron una fiesta de la hinchada local, a la cual hacía mucho tiempo que no se le recordaba haciendo la ola.

Una afición que estalló aún más de júbilo cuando Malbasic aumentaba a cuatro los tantos de su equipo tras un nuevo contragolpe en el que tomaron parte Iñaki y Casadesús. Fue el colofón a un encuentro redondo para el Tenerife, que por el momento ahuyenta la amenaza de crisis que se había generado a raíz de las derrotas ante Valladolid y Córdoba y el empate en casa con el Granada.