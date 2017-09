Respeto mutuo en las horas previas

No hay favoritos para hoy. Eso es lo que se desprende de las declaraciones de los técnicos y capitanes de Iberostar Tenerife y Guaros de Lara, que ayer protagonizaron la protocolaria rueda de prensa previa de la Copa Intercontinental a disputar esta tarde. Ni siquiera el hecho de que los aurinegros actúen como locales les da ventaja a tenor de lo expresado por los protagonistas. "Guaros es un equipo con mucho carácter y con grandes jugadores cuya característica principal es que saben ganar este tipo de partidos. Que haya, cinco, ocho o diez personas en contra no les hará arrugarse", señala en entrenador canarista Nenad Markovic, para el que "este tipo de presiones en finales como la de la Copa Intercontinental puede ser igual de peligrosa para el equipo de casa como para el visitante".

En términos parecidos se expresaba su homólogo Guillermo Vechhio. "No hay favorito, principalmente porque es un solo un partido y cuando se lance el balón al aire seremos cinco contra cinco", comentaba el argentino, que eso sí, respeta "mucho al Iberostar" y recordó que los laguneros "jugaron a un gran nivel el año pasado y ahora mantienen a mayoría de esa plantilla". Para el preparador crepuscular "será hermoso que haya unas 5.000 personas en contra nuestra porque a este grupo eso lo motiva mucho más que 5.000 que lo aplaudan".

Los propios técnicos se centraron e lo colectivos y no quisieron hablar de forma concreta de algún jugador por mucho que se le preguntara por una de las grandes atracciones del encuentro, Nate Robinson. "Guaros no es solo Nate Robinson, es una pieza muy importante, también anímicamente, pero con lo que me quedo es que es un equipo muy sólido, muy duro y con mucho carácter", expresó el bosnio, por lo que a su entender los suyos están obligados a jugar " a un gran nivel para poder levantar el trofeo a eso de las ocho de la noche. También piropeó Vecchio a su rival. "Sería poco profesional por mi parte hablar de un solo jugador porque el Iberostar Tenerife ha demostrado una solidez muy grande a nivel de equipo. Ya el año pasado hicieron una temporada excepcional y ahora posee grandes lanzadores, juega muy bien el pick and roll ofensivo, presiona muy bien y en definitiva son muy equilibrados. Será interesante para poder medir nuestro nivel, un gran desafío para nosotros retener el cinturón de campeón", expresó.

Cuestionado por las claves del encuentro, el responsable del banquillo de Guaros apuntó varios detalles: "Si somos capaces de jugar 40 minutos de buena defensa quizá podremos sacar ventaja, pero si no somos sólidos lo harán ello. Influirá mucho los primeros compases del partido, pero también espero que no se nos acabe el tanque porque físicamente sí creo que hoy en día hay cierta ventaja a favor del Iberostar", dijo el argentino, que sí admitió la impronta que le da Robinson a los suyos. "El equipo cambia todo con él, y por eso lo esperamos. Tuvimos la preparación prevista ya que sabíamos que no podíamos tener a los cuatro extranjeros, sabíamos que Nate vendría tres días antes y eso ha ocurrido. Es como si Messi llegara a la selección de Argentina", relató en este sentido.

Por su parte, los capitanes resaltaron la ilusión que se vive en ambas plantillas en las horas previas. "Es un partido muy importante para el club, para todos nosotros y para todos los aficionados porque no todos los días se tiene la oportunidad de ganar un título" resaltaba Richotti. Eso sí, el escolta argentino reconoce que el partido de hoy "no será sencillo", puesto que se las verán con "un equipo y unos jugadores venezolanos duros". Heissler Guillent, por su parte, admitió que él y sus compañeros han intentado realizar "la mejor preparación posible", que si bien "no fue tan larga" como hubiesen deseado "sí resultó de mucha calidad". "Tratamos de ir tomando el ritmo físico necesario para llegar bien a este partido y en eso los amistosos nos han servido para hacer ajustes", resaltó el base criollo.