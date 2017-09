"Venimos con un corazón enorme y sabemos lo que nos jugamos"

El estatus actual de Guaros de Lara no se entendería sin la presencia de Jorge Hernández. El empresario venezolano se hizo con la entidad crepuscular en 2012 y pese un par de experiencias iniciales un tanto negativas, poco a poco ha colocado al conjunto de Barquisimeto en el primer orden no solo de su país, sino también de todo el baloncesto latinoamericano. Su intención para refrendar su evolución, revalidar mañana la Copa Intercontinental a costa del Iberostar Tenerife. Un título que sería un estímulo más para que Hernández haga realidad uno de sus sueños deportivos, el entrar a formar parte de un club de la ACB.

¿Cómo llega Guaros al partido de mañana?

Bueno, estamos bien, quizá un poco atrasados después de casi dos meses parados y apenas 15 días para preparar este juego salvo aquellos jugadores que estuvieron con la selección venezolana. Pero lo que sí puedo garantizar es que los muchachos vienen con un corazón enorme, saben de la importancia de este partido, saben lo que nos estamos jugando y además ya han pasado por una situación igual el año pasado. Creo que vamos a ver un buen partido porque el Iberostar Tenerife tiene una buena plantilla y también se ha preparado bien.

¿El haber tenido esa limitación tan preparada, las derrotas en esta semana en España y el hecho de jugar como visitante hacen que su equipo no sea el favorito?

Sabíamos que podíamos perder en estos partidos, pero vinimos con un plan a prepararnos. Vinimos centrados en este partido, no en los anteriores, y es evidente que además nos hemos guardado muchísimas cosas. Es un solo partido y la misma expectativa que tenemos nosotros la tienen ellos, y aunque una de las cosas que me ha enseñado a mí el baloncesto es que quien juega de local tiene una ventaja, un partido de esta envergadura creo que los locales están más presionados. En general la balanza pienso que está bien equilibrada, tal vez un poco favorable hacia el Iberostar, pero aquí estamos para luchar por la victoria.

¿Qué cambia Guaros, técnica y anímicamente, con la llegada de Nate Robinson?

Nate es un líder, eso es indiscutible. El jueves se bajó del avión, jugó 20 minutos y metió 17 puntos. Sus compañeros lo estaban esperando y puede ser un hombre que puede desequilibrar la balanza, pero a la vez es solo un jugador más dentro de un equipo con otros muchos hombres muy importantes.

¿Cómo se le convence para que un jugador con esa historia en la NBA esté en Guaros de Lara? Supongo que no solo con dinero...

No. Nate es un profesional que llegó a Guaros y le gustó la entidad. Y si está aquí es por algo. Viene después de afrontar unos asuntos personales, pero se comprometió a jugar la Copa Intercontinental y va a jugar.

A título particular y teniendo en cuenta la situación de su país, ¿es complicado presidir en Venezuela un club con ambición?

Dicen que yo soy un dueño muy particular, pero simplemente soy así. Soy una persona ganadora, que no es conformista, que siempre va a por más. Ya lo dije el año pasado cuando ganamos la Liga de las Américas y la volvimos a ganar en 2017, y deseo hacerlo para 2018. Y lo mismo sucede con la Copa Intercontinental. Pero todo esto es gracias al rodaje y la experiencia, a saber dominar y manejar todo lo nuevo que se te presenta en el camino. Porque cuando nosotros llegamos a esta experiencia del baloncesto nos encontramos con desconocimiento. La entrada era gratuita y no metíamos ni 200 personas en el pabellón, no teníamos ni equipajes, ni patrocinadores... Nadie creía en nosotros. Poco a poco fuimos creciendo, aglutinando y comprometiendo a mucha gente. Por ejemplo compré un edificio de apartamentos en el que solo viven los jugadores del equipo con la intención de que ellos estuvieran bien y pudieran rendir. Y ese concepto ha funcionado, los jugadores están unidos y son casi como una familia. Esa química es la que quizá nos diferencia de otros clubes.

Entiendo por sus palabras que, de manera personal, ha puesto bastante dinero de su bolsillo...

Sí, bueno... Hemos invertido y creído en lo que estamos haciendo, sabemos a dónde vamos y lo que queremos. Hoy en día somos la primera entidad de América y el objetivo es mantenernos en esa posición. Ya nos conocen y nos respetan e incluso hay clubes que, sin jugar todavía contra nosotros, se refuerzan solo para jugar contra Guaros de Lara, como creo que va a suceder en la Liga Sudamericana, que también queremos ganar. Pero esta competitividad me gusta, al margen de que hemos logrado crear un club cercano, en el que la familia de los jugadores son como mi fueran nuestra propia familia.

Más allá de ese estatus, ¿se puede considerar a Guaros un club diferente en América?

Sí. Guaros no se parece a ninguna otra entidad que hay en América. Hay clubes históricos de los que, bajo mi criterio, tratamos de copiar las cosas buenas. No dudamos en reconocerlo. Un ejemplo es el Flamingo brasileño, un club que maneja varios deportes, y que en 2014 me inspiró a querer jugar una Liga de las Américas. Hace solo un rato Félix Hernández me enseñó las instalaciones de su equipo y seguro que también copiaré cosas de aquí. Todos los clubes son diferentes y tienen su propia personalidad, pero tomando cosas de los demás podemos acelerar tu proceso natural de crecimiento. Todos los días estamos aprendiendo, pero a la vez siempre tratamos de innovar. Y por ahora nos ha funcionado.

Y dentro de esos deseos de crecimiento, ¿hasta dónde quiere llegar Guaros?

El Guaros de Jorge Hernández no tiene techo. Me gusta España y la Liga ACB. No sé si un extranjero puede tener un equipo en este país, pero si se pudiera sí me gustaría invertir aquí y tener un equipo de la ACB. El poder ponerle un poquito de mi personalidad en esa entidad. No me cabe duda de que también seríamos un club exitoso en España.

¿Quizá el punto intermedio, y a tenor de lo que usted mismo ya ha expresado, sería hacer con el Guaros secciones de otros deportes caso del fútbol y el beisbol?

Sí, quizá en un futuro. Pero la vida es muy cambiante, la inercia te lleva a ciertas cosas, y aunque mi país es netamente beisbolero, ahora mismo pienso que la expansión de esta organización mira hacia otro país y dentro del baloncesto. Claro que me gustaría meterme en el béisbol, pero creo que sería distraernos y perder tiempo en un tipo de negocio que no conocemos.

Para los que no estamos familiarizados y no paramos de leerlo estos días, ¿qué es el lema de ADN guaro?

Principalmente ese material genético que te identifica, su procedencia. A los que nacemos en el estado Lara nos llaman guaros. ¿Y qué es guaro? Es ese lorito que forma parte de nuestro escudo, un animal que nace, crece, se reproduce y muere en el estado de Lara; él no emigra. Es un eslogan que nos identifica. Yo amo mucho a mi país, pero más aún a mi región, y de hecho somos el único equipo de Venezuela que ha jugado con el nombre de la ciudad en el pecho, renunciando incluso a patrocinadores.