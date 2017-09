A recuperar el paso en la Liga

Volver a la senda de la victoria en la competición liguera es el objetivo del CD Tenerife en su duelo de esta tarde ante la AD Alcorcón. Tres partidos consecutivos sin vencer en el torneo de la regularidad representa un motivo suficiente para que un equipo con aspiraciones comience a preocuparse, si bien su situación clasificatoria y el rendimiento que está ofreciendo en Copa del Rey no apunten en esa dirección.

El conjunto blanquiazul comenzó como un ciclón el campeonato hasta que el Valladolid lo frenó en seco. A partir de ahí, han llegado el empate en casa ante el Granada y la derrota del pasado fin de semana en Córdoba. No obstante, los hombres de José Luis Martí han recuperado su autoestima gracias a la clara victoria (1-4) del miércoles en el Nuevo Arcángel, que le ha permitido acceder a la cuarta ronda de la Copa.

En ese envite, el cuadro insular, plagado de jugadores poco utilizados en liga, mostró su mejor cara. Y eso dificulta a Martí la elección de sus once titulares para el choque de hoy. El técnico mallorquín podría introducir varios cambios con relación al último partido de liga. Las buenas actuaciones de hombres como Iñaki Sáenz, Víctor Casadesús o Brian Martín podrían haberles otorgado la oportunidad de formar parte del equipo inicial que debe enfrentarse al Alcorcón. En cualquier caso, acertar el once que pondrá en liza hoy el Tenerife se antoja una quimera, ya que otros como Alberto y Paco Montañés también demandan un sitio, a pesar de las molestias físicas que ambos arrastran del miércoles. Los que no podrán ser alineados son Suso, al que aún le faltan tres partidos de sanción por cumplir, y Juan Villar, todavía convaleciente de su lesión.

Lo que está claro es que Martí debe hilar fino en el planteamiento del partido que mide a su escuadra con la madrileña. Porque el equipo alfarero es el único de la categoría que aún no conoce la derrota, además de que solo ha encajado un gol en las cinco jornadas celebradas hasta la fecha. Son números como para profesarle un gran respeto al grupo de Julio Velázquez, quien no podrá contar para esta cita con los lesionados Nono, Kadir y Borja Lázaro.

La presión alta, con el propósito de robar el mayor número de balones posible y dificultar al máximo el inicio del juego rival, es una de las obsesiones de Martí, que también considera capital que los suyos sean capaces de encontrar fluidez durante la posesión de la pelota. Se espera una gran afluencia de público al estadio, ya que la ilusión del ascenso parece seguir intacta, a pesar de los últimos resultados y la imagen del domingo en Córdoba.