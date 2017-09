Martí espera un partido "duro"

José Luis Martí reconoció que de alguna manera el partido de Copa del Rey ha dejado secuelas en algunos de sus jugadores, aunque espera poder contar con todos para el envite de esta tarde. Del mismo modo, admitió que no ha dispuesto de tiempo suficiente para preparar el choque ante el Alcorcón, un conjunto que se espera que opondrá gran resistencia.

"Hemos intentando trabajar los aspectos del partido con el grupo y ver qué nos podemos encontrar ", declaró Martí antes de describir al cuadro alfarero: "Juega con tres, o cinco defensas, según se mire, con dos delantero y tres centrocampistas. Es un equipo intenso, agresivo, que no ha perdido, que solo ha recibido un gol, aunque también le cuesta hacerlos, pero que es un conjunto que sabe lo que hace, que no tiene dudas y cree en sus posibilidades. Lo cual indica que nos va a hacer un partido muy duro, muy trabado, que debemos intentar sacar adelante".

El entrenador del Tenerife entiende que sus hombres deten "intentar tener la máxima paciencia" pero sin que ello menoscabe la idea futbolístia de los suyos, que es "buscar la portería contraria e intentar aprovechar los espacios". "Suando nos intentan robar el balón debemos ser capaces de moverlo con mayor velocidad para que no lleguen a las coberturas pertinentes y ser capaces de generar ocasiones de gol, al tiempo que debemos tener mucho cuidado con su contragolpe porque tienen gente muy rápida", agregó, para a continuación advertir de que "es un equipo que está en un estado de confianza alto".

Martí celebra que sus pupilos le pongan difícil elegir un once cada semana. "Cada semana tengo dudas porque los jugadores están a un nivel que merecen jugar todos. Pero yo quiero tener ese problema y luego decidir, espero no equivocarme y creo que no lo haré", comentó. No descarta la titularidad hoy de Casadesús pero considera que no hay que precipitarse con él. Otro que cuenta con opciones de participar es Brian Martín, al que reveló que se le puede sacar más rendimiento como punta que en una banda. El preparador balear prefiere no mirar aún la clasificación porque aboga por "el día a día" y está convencido de que las posiciones cambiarán a medida que avance la competición.