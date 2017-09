Esquivel gana en amateurs

Ricardo Esquivel Lindemann, hándicap 3,9, de 16 años y jugador de Amarilla Golf, fue el ganador amateur del Campeonato de Canarias de Profesionales. Lo hizo con unas vueltas de 74 y 71 golpes para un total de 3 sobre el par del campo. "Es mi primer campeonato profesional, una experiencia fantástica, he jugado con grandes jugadores que le pegan muy fuerte a la bola y eso me gusta. Conozco el Real Club de Golf de Tenerife, soy socio, aunque vivo en el sur de la isla y practico allí. He encontrado el campo en perfectas condiciones, los greenes sobretodo, he pateado muy bien pero lo mejor han sido los hierros a green. Mi próximo objetivo es ganar el Campeonato de Canarias amateur", señaló el tinerfeño. Por su parte, Felix Melián Sosa, profesional del C.D. Pitch & Putt 60º de las Palmas de Gran Canaria, se llevó la victoria en la categoría sénior.