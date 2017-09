La permanencia, objetivo del Portezuelo

El Portezuelo Tegueste vive uno de sus momentos más dulces en la Preferente tinerfeña. El conjunto en el que se estrena el técnico de Las Galletas David Torres disfruta de su mejor estreno en la categoría tras el ascenso logrado en la temporada 2015-2016. Las victorias conseguidas ante el filial del Marino y el Charco del Pino han permitido a la escuadra de Los Laureles posicionarse como uno de los equipos que mantienen el pulso al intratable Atlético Tacoronte. Los teguesteros reciben en esta cuarta jornada a una de las revelaciones en este inicio liguero, el Florida, en busca de su tercera victoria consecutiva.

David Torres explicó cómo se dio su fichaje por el Portezuelo Tegueste y matizó los cambios que ha sufrido la plantilla morada: "La fase de preparación la comenzamos más tarde de lo previsto. A nivel personal, tenía ofertas de otros clubes pero terminé decantándome por la propuesta teguestera, en especial por el grupo humano que existe en este equipo".

El preparador galletero resaltó la importancia de los integrantes de su cuerpo técnico: "Desde que me hice cargo del Portezuelo Tegueste todo ha sido más fácil gracias a la ayuda, en especial, de mi segundo y entrenador de porteros, Javier Pérez, quien conoce a la perfección todos los entresijos de la entidad de Los Laureles. No me puedo olvidar tampoco de la fisioterapeuta Sara Díaz, del delegado Vicente 'Tabique', y del encargado del 'scouting', Jonathan Rancel. Todos son muy influyentes en las decisiones que se toman respecto al equipo, aunque mi cargo me lleve a tener siempre la última palabra".

El técnico de la escuadra teguestera valoró el arranque de temporada de sus pupilos: "No esperábamos un inicio tan bueno. Nos hemos enfrentado a recién ascendidos que tienen grandes plantillas como el Atlético Victoria o el Marino B. Hemos logrado sumar dos victorias consecutivas, la última ante el Charco del Pino, y en la primera jornada, frente al equipo de Jairo Hernández, se nos escapó el empate en el último momento. En los partidos se está reflejando la intensidad de los entrenamientos. Los chicos, a pesar de no cobrar, nunca fallan, a excepción de casos aislados por trabajo o motivos personales. Estamos muy contentos con su implicación".

Cuestionado por el enfrentamiento de esta jornada ante el Florida, el entrenador del Portezuelo Tegueste manifestó que "los jugadores del conjunto orotavense vienen trabajando juntos desde hace años y tienen las ideas muy claras en el campo. Son un bloque sólido y cuentan con referencias ofensivas como el goleador Fabio. No nos van a regalar nada, nadie salta a los encuentros a especular en esta categoría. Debemos hacernos fuertes en nuestro feudo y sumar lo más posible de tres, si queremos asegurar la permanencia en la Preferente".