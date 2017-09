Beirán espera que el Iberostar no se presione por jugar como local

Ilusión y oficio caracterizan las palabras de Javier Beirán en vísperas de la final Intercontinental que afrontará el Iberostar Tenerife este domingo, ante el Guaros de Lara (Santiago Martín, 18:00 horas). El jugador aurinegro confiesa tener "muchas ganas de conseguir el título", habla de afrontar el reto con "intensidad, orden y paciencia" y considera igualmente "clave" el papel que puede desempeñar la afición canarista.

Javi cree que el conjunto insular llega en buen momento, tras haber cerrado una pretemporada que califica de "buena". "Pese a la llegada tardía de Rosco y Mateusz, al estar en el Eurobasket", apunta, "los chicos del vinculado y del filial nos han ayudado mucho. Creo que podemos sacar buenas conclusiones de los amistosos que hemos jugado, así como de la adaptación del entrenador, tanto de nosotros a él, como de él a nosotros", dijo.

Beirán reconoce que los aurinegros afrontan la Copa Intercontinental "con mucha ilusión". "Tenemos muchas ganas de que llegue el partido. Es una final y no sabemos si volveremos a tener otra oportunidad así. Debemos que aprovecharlo al máximo". "La pretemporada en sí", agrega, "acabó el domingo pasado. Ellos llegarán con muchas ganas y nosotros y nuestra afición no podemos ser menos. La cabeza ha de estar tranquila, lógicamente. Somos conscientes de que las cosas que hicimos el curso pasado nos están sirviendo de mucho esta pretemporada y tenemos que seguir por ese camino para lograr el título", afirmó.

Cuestionado por las claves para el domingo, Javier habla de "estar tranquilos" y de "no presionarnos por jugar en casa". "Ellos son muy físicos", añade, "suelen jugar a rachas y al límite de la falta. Tendremos que estar al mismo nivel o más de intensidad, no dar un balón por perdido, jugar con orden y tener paciencia. Para nosotros también es el primer partido oficial de la temporada y no debemos de agobiarnos si no salen bien las cosas al principio. Tendremos que intentar reducir nuestros errores", comentó.

El alero canarista reconoce además tener una sensación especial por volver a jugar de local, tras su grave lesión de rodilla. "Tengo muchas ganas de volver a ver el campo lleno. Es mi primer partido en casa tras mi vuelta. El año pasado vivimos partidos increíbles. Ojalá empecemos este curso con un título y para ello los aficionados van a ser muy importantes", señala. Por último, Beirán se refirió a su vuelta a la actividad, tras nueve meses lesionado. "Me siento bien", explicó. "Al principio tenía como unos pequeños nervios y más ganas de empezar de la cuenta, pero cumplí muy bien los plazos", declaró.