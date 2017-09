San Miguel dice que su equipo está "preparado" para la gran cita

El base del Iberostar Tenerife, Rodrigo San Miguel, asegura que los aurinegros afrontan "con muchas ganas" la Copa Intercontinental del domingo, ante el Guaros de Lara (Santiago Martín, 18:00 horas), ya que no deja de ser una ocasión única para ganar un título de prestigio, una ocasión en la que espera "el apoyo de la afición, porque nos dan un plus", dijo. El jugador canarista asegura además que la sensación de continuidad que pueda apreciarse en el proyecto aurinegro no deja de ser una buena noticia. "Yo creo que estamos bien. Hemos hecho una buena pretemporada para ir cogiendo ritmo", asegura el aragonés. "La planificación de la pretemporada", explica, "ha estado enfocada a este partido. Creo que llegamos con todo el bagaje táctico que queríamos meter y físicamente creo que estamos ya bastante bien. Todo el mundo, no solo nosotros, sino también la afición y todo el que nos rodea, tiene mucha ilusión en conseguir otro título. Estamos preparados y con muchas ganas", dijo.

San Miguel se refirió igualmente al factor afición y valoró de manera positiva que el club alcanzara a principios de semana los 3.000 abonados. "Nos hace mucha ilusión recibir el apoyo de la afición", aseguró. "El año pasado tuvimos varios llenos y que la gente vuelva a responder es lógico y bonito, será algo fundamental para que esto sea una fiesta cada domingo". Y la oportunidad más inmediata para refrendar eso será ante el Guaros de Lara. Así lo ve Rodrigo: "Jugar en casa es algo muy favorable. Ya se demostró el año pasado en la Final Four, que siempre juegas con un plus", comentó. "Espero que eso se vuelva a repetir el domingo, que podamos llenar el Santiago Martín y que la afición responda de igual manera que lo hizo el año pasado. Para nosotros es muy importante volver a sentir a nuestra afición cerca".