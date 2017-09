"Los jugadores han demostrado el carácter competitivo que tienen"

A través de la comparecencia de José Luis Martí en la rueda de prensa posterior al partido que disputó su equipo en Córdoba se pudo comprobar que la felicidad del entrenador del Tenerife no era plena. Por un lado, le quedaba aún mal cuerpo por la derrota del domingo y por otro, se lamentaba de que su equipo tuviera que volver a jugar el sábado, sin tiempo casi para celebrar el pase a la cuarta ronda de la Copa del Rey.

"Nos hubiera gustado haber conseguido los tres puntos del otro día pero al menos hemos logrado llevar la Copa a Tenerife, que era un reto para nosotros", declaró en primer lugar. Se sintió orgulloso del esfuerzo realizado por sus hombres, de los que dijo que "han demostrado su carácter competitivo". Tras admitir que sigue habiendo "cosas que mejorar", se quejó de que "no hay tiempo ni para celebrar esto, porque hay otro partido el sábado".

También se mostró muy satisfecho por la resupuesta de los jugadores que no suelen ser titulares y que ayer fueron de la partida. "El míster siempre ha presumido de que hay mucha competencia en la plantilla, lo que hace que no se noten las diferencias entre unos y otros cuando juegan", indicó. Acerca del partido en sí, dijo que quizás les faltó "un poco de paciencia con el balón" y que en ocasiones, "al no encontrar espacios se tuvo que jugar en largo". Explicó que con la incorporacion de Aitor Sanz en la segunda mitad "fue más sencillo", ya que "con tres por dentro" se lograba más equilibrio. "Tenemos jugadores de claro carácter ofensivo a los que que en defensa les cuesta más y ese cambio les vino bien", contó. A pesar del 1-4, Martí entiende que el Tenerife "debe dar más porque hay potencial para ello". Defendió que sus jugadores "tienen mentalidad ganadora", para puntualizar a continuación que "no siempre salen bien las cosas".

"Hoy hemos estado acertados de cara al gol y hemos podido dar cuatro o cinco pases tras una recuperación y eso ha propiciado que nos llevemos una eliminatoria justa, que es una ilujsión para todos porque era uno de los retos que, según me habían transmitido, la entidad se había marcado para esta temporada", manifestó. Martí dijo que no le importaba el rival, que lo que quería era "estar en el bombo". No sin antes expresar una queja: "No se ha tenido consideración con el Tenerife, ya que mañana (por hoy) llegaremos tarde a la Isla y no tenemos tiempo para preparar el partido del Alcorcón, que ya podían habérnoslo puesto el domingo".