"Nate Robinson es un profesional espectacular, un ganador total"

Una de los lujos para Guillermo Vecchio en Guaros de Lara es poder dirigir a Nate Robinson. El base, tres veces campeón del concurso de mates en la NBA y con más de 800 partidos de experiencia en la mejor competición de clubes, es la gran estrella de los larenses. Y como tal, los venezolanos deben pagar un peaje. Así, el director de orquesta de apenas 1,75 metros todavía no se ha unido a Guaros, toda vez que primero estuvo inmerso en el rodaje de la película Uncle Drew cuyo actor principal es Kyrie Irving, y esta misma semana hizo varios entrenamientos con los Minessota Timberwolves en busca de hacerse con un hueco en la plantilla. Está previsto que el de Seattle se una a su equipo el jueves 21, justo un día antes de viajar a Tenerife. El técnico espera que la opción de regresar a la NBA no interfiera en su presencia en la Copa Intercontinental. "Hasta que no está acá...", dijo con dudas el bonaerense, si bien a continuación dejó claro que "tiene un contrato firmado con nosotros y la NBA es muy respetuosa con esas cosas; al menos esa primera parte la va a hacer con nosotros".

Mientras espera la llegada de su maná particular, Vecchio recuerda que su relación con el jugador no fue perfecta a su llegada a Guaros, pero admite que acabó convirtiéndose en el niño de sus ojos. "Al principio fui yo mismo el que quería sacarlo del equipo porque pensaba que se trataba de un jugador indisciplinado, pero enseguida comprendí que era alguien proequipo y un ganador. Y a eso se unió que nunca había logrado ganar un título colectivo, ni siquiera en su High School. Es un profesional espectacular y maravilloso, un ganador total. Y todo eso me obligaba a ir más concentrado a cada entrenamiento para poder sacar el mayor rendimiento posible. El día a día con un jugador así acabó siendo muy lindo y divertido, pero a la vez exigente, y precisamente fue esto una de las cosas que me sedujo a la hora de coger el equipo, el alto nivel de adrenalina que iba a necesitar para hacerlo funcionar. Los dos tenemos una relación espectacular", cuenta con la boca llena Vecchio sobre Nate.