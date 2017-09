'Chente' Hernández: "Este año es para estar satisfecho"

El tinerfeño Vicente Hernández, duodécimo en la Gran Final y decimotercero en la general del Mundial de triatlón, manifestó que en Rotterdam "podía haber perdido puestos o los podía haber ganado; y pasó lo bueno; así que creo que es para estar satisfecho. Ha sido un año bastante regular, en el que he ido de menos a más. Ésta de Rotterdam ha sido la carrera de más nivel del año y creo que acabé en un puesto para estar contento", indicó 'Chente', nacido hace 26 años en Santa Cruz de Tenerife y que este año acabó cuarto en el Europeo de Kitzbühel (Tirol, Austria)

"En competición me encontré bastante bien, la verdad. Nadando me vi un poco más perdido, porque salí por el lado izquierdo, confiado, porque vi a Jonathan Brownlee (inglés), a Henri Schoeman (surafricano); y a una serie de nadadores que podían hacer una buena punta de lanza, por ahí. Pero luego me di cuenta de que estaba llegando a la primera boya y que estábamos bastante desviados de la línea recta que debíamos haber hecho", opinó.

"Lo que hice fue meterme al medio, con todo el mundo; y luego ya me vi dentro del montón. En bici me encontré bastante bien. Fui de los últimos que consiguió enlazar con el gran grupo. Trabajé bastante bien con la gente que fui encontrando, con (el australiano) Ryan Bailey, con (Andreas) Schilling, el chico danés; luego entró (el noruego Kristian) Blummenfelt (bronce mundial), por detrás; y pudimos llegar al grupo de cabeza, que era lo ideal para optar a los puestos del top 10, que es lo que me hubiera gustado", explicó.

"Corriendo, el frío hizo que no entrara en ritmo hasta la primera vuelta y media de la carrera a pie. Después me encontré mejor, pude coger a gente; y acabé en el puesto doce, que me deja satisfecho", comentó el olímpico tinerfeño, que valoró el doblete en el Mundial de sus compatriotas el mallorquín Mola y el gallego Gómez Noya.

"No se puede decir nada. Los hechos hablan por sí solos. Sólo hay que ver lo que han hecho, lo que hacen; y lo que probablemente seguirán haciendo. Son unos fueras de serie, no fallan y aquí nos han dado una gran alegría, la verdad", explicó Chente. "Quiero agradecer a mi familia y a toda la gente que lo hace, por su apoyo; también a mis patrocinadores, a Canary Oil, a OAD La Laguna, Tenerife 2030, Specialized, Lava, Orca y AC Osteopatía", apuntó.