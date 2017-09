Los blanquiazules admiten haber sido superados por el rival

Juan Carlos y Alberto fueron dos de los jugadores del CD Tenerife que dieron la cara ayer después de la derrota ante el Córdoba. El gallego reconoció que los andaluces "fueron superiores". "Lo hemos intentando, pero sin encontrarnos. Conviene analizar lo que ha pasado. En la segunda parte lo hemos intentando, pero a ráfagas y no fue suficiente. Esta categoría es muy dura. Hay cosas que corregir y trabajaremos para ello. Nos hemos visto superados, el rival ha estado por encima y hemos estado incómodos. Intentamos reajustar cosas tras el descanso, pero no le pusimos esa marcha más al partido. Hoy hemos fallado en casi todo los aspectos", resumió.

Por su parte, Alberto admitió que su equipo estuvo mal, para decir a continuación que "toca levantar la cabeza de cara al choque de Copa". "Debemos pasar página y el miércoles tenemos una oportunidad. No es cuestión de echarle culpas a nadie porque esto es un equipo. Por perder este partido no somos tan malos. Debemos recuperar la buena dinámica. Es una alegría volver al once, pero luego te quedas triste por perder", manifestó el majorero.