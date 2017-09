Amador, incomunicado en la cumbre

Máxima tensión en la Expedición al Himalaya Indio: una montaña por conquistar, que lidera el alpinista tinerfeño Juan Diego Amador. Según informó Jorge Rojas, que se encuentra en el Campo 1, tanto Juan Diego Amador como su compañero de cordada, David Pérez, quedaron ayer aislados en las inmediaciones de la cima, a unos 6.000 metros de altura.

Rojas, encargado de documentar la expedición, envió ayer el siguiente comunicado desde el Campo 1: "Los expedicionarios emprendieron la escalada a las 3:00 horas, en plena noche. A pesar de que no estaba despejado, el viento era prácticamente nulo, por lo que Amador y Pérez decidieron salir hacia la pared. Pero son las 21:00 horas y no sé nada de su paradero. De momento llevan más de 18 horas de escalada y están fuera del margen de seguridad que nos habíamos establecido".

Los alpinistas habían estimado que ascender hasta los 6.000 metros les llevaría entre 10 y 15 horas, por lo que deberían haber estado de vuelta en el Campo 1 en torno a las 17:00 horas. En este sentido, Rojas se mostró muy preocupado. Pudo visualizarles durante todo el día hasta escasos cien metros de la cumbre, pero el mal tiempo llegó a la montaña y una densa nube cubrió la cima.

A las 20:30 horas se hizo de noche y las luces de las linternas frontales de Amador y Rojas desaparecieron. Jorge Rojas perdía el contacto visual y la comunicación con la cordada. La tensión era máxima, pues la noche les cayó encima en la parte alta de la montaña y en ese momento no porteaban más que el material de escalada.

A pesar de su preocupación, Jorge Rojas confiaba ayer en la dilatada experiencia de Amador y Pérez para guarecerse y pasar la noche. "Me comentaron que no me preocupara, que confiara en ellos, y que si no les veía bajar es porque buscarían otra ruta más segura en la otra vertiente de la montaña, pero lo cierto es que las horas pasan y no sé nada de ellos", explicó.

Jorge Rojas informó de que esperará hasta que amanezca para intentar comunicarse con los alpinistas. Es probable que al hacérseles de noche hayan decidido excavar una cueva en el hielo antes de intentar los últimos metros. De ser así, hoy harán cumbre y buscarán una ruta de descenso. La incertidumbre y la preocupación era ayer máxima en el Himalaya.