Tayron: "Las críticas no nos van a afectar para nada"

Ha sido uno de los asuntos más polémicos de esta semana. Las críticas vertidas en el marco del programa oficial de radio del CD Tenerife no han sentado nada bien en la plantilla, que ha pedido explicaciones en el área de Comunicación. En este sentido, el grancanario Tayron reconoce que le dejaron "descolocado" las palabras que se dijeron en el espacio Bota Heliodoro, donde un comentarista criticó las decisiones del entrenador y a algunos jugadores.

"Prefiero no darle más vueltas, cuando me enteré me quedé un poco descolocado. Pero ahora tenemos que ayudarnos y olvidarnos de lo que pase fuera. El equipo ha empezado fenomenal, los datos están ahí y el grupo es fuerte, así que esto no nos va a afectar para nada", dijo el profesional isleño en declaraciones a As.

A renglón seguido, el profesional blanquiazul se refirió al valor del empate obtenido contra el Granada. "Parecía casi imposible remontar, pero lo hicimos y fue una lástima acabar así. Teníamos el control de juego en la primera parte y con el gol de ellos nos vinimos abajo. Fue ahí cuando el equipo sacó casta y remontó, pero una lamentable jugada hizo que nos quedáramos con un mal sabor de boca", relató el ex de la Unión Deportiva.

Para Tayron, es una pena que todavía no haya conseguido marcar en este tramo inicial de la temporada, pues ha tenido ocasiones de sobra para estrellar su casillero. Con todo, hace prevalecer en sus declaraciones el bien colectivo y, si no anota él, celebra que lo hagan los compañeros.

Del doble enfrentamiento que se avecina contra el necesitado Córdoba de Luis Carrión, apuntó que tienen ilusión de ganar en las dos ocasiones, en la Liga y en la Copa. "Dentro de lo malo, por lo menos no nos desplazamos. Nos hubiera gustado que tocara en casa, pero ya no hay excusas y toca afrontar estos dos encuentros", cerró.