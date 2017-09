Sergio Rodríguez: "Ahora nuestro objetivo es el bronce"

El tinerfeño Sergio Rodríguez, base de la selección española, dijo que el equipo está ya preparado para conseguir la medalla de bronce y que ahora ése "es el máximo objetivo". "Es difícil digerir la derrota cuando tienes tantas ganas y tienes claro cual debe ser el objetivo, pero el partido del jueves es algo del pasado, tenemos que reflexionar sobre las cosas que hemos hecho mal y preparar el siguiente partido que es el objetivo máximo que tenemos, quedar bronce, así es que tenemos que estar mentalizados porque es importante", dijo el Chacho.

El equipo español ya está preparado, según el base: "En el momento que terminas la semifinal estás hecho polvo, pero cuando duermes esa noche el objetivo cambia y eso es todo lo que tenemos en mente, lograr el bronce y quedarnos con buen sabor de boca". El año pasado en los Juegos de Río se logró ese bronce."Si, tenemos el ejemplo del año pasado y el de 2013, que perdimos la semifinal contra Francia y luego nos quedamos con buen sabor de boca tras ganar a Croacia y conseguir la medalla. Todos tenemos claro que el objetivo era ganar el oro, pero llegados a este punto tenemos mucha confianza e ilusión", comentó.

Además, sería bonito despedir al capitán, Juan Carlos Navarro, con una medalla colgada al cuello. "Queremos ganar primero por todas las cosas que se han hecho en los últimos años. Parece natural ganar una medalla y no se ve lo complicado que es y el tiempo que tiene que pasar para mucha gente por ganar una medalla. Tenemos que valorarlo y después, por supuesto por Juan Carlos. Puede ser un gran premio para todos", finalizó Sergio Rodríguez.

Por su parte, Marc Gasol, pívot de la selección española, no puso peros a la victoria de Eslovenia y afirmó que el equipo de Sergio Scariolo no perdió el partido, sino que lo "ganaron" los eslovenos. "No soy de juzgar a los demás, soy más de hacer mi trabajo, de ver lo que tenemos que hacer para mejorar y ya está. Tenemos ambición, seguridad y confianza, pero también somos humildes. Tengo la sensación de que no perdimos el partido, es que Eslovenia nos ganó, en todos los aspectos, y hay que aceptarlo, jugaron mejor", dijo Gasol.