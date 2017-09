Martí prepara dos onces

Jugar dos encuentros consecutivos ante el mismo rival y en idéntico escenario no es una circunstancia que agrade a José Luis Martí, quien prepara un once para la Liga (este domingo, 19:00 horas) y otro distinto para la Copa del Rey (próximo miércoles, 19:00), en ambos casos ante un Córdoba necesitado y en crisis. El preparador de los blanquiazules adujo ayer que esperaba una sanción menos severa para Suso, para quien ya tiene recambio. "No es un asunto que me preocupe en exceso", respondió.

Sanción a Suso. "Esperábamos que le cayeran menos partidos y nos hubiera gustado que así fuera, pero es lo que es. En función de eso, trabajaremos con los jugadores que tenemos. Y cuando reaparezca, le esperaremos de la mejor manera", respondió Martí. En cuanto al error cometido y asumido por el capitán, explicó el entrenador que "es un asunto ya hablado y una equivocación que no se va a cometer nuevamente". "Confío en que nos sirva de experiencia de cara al futuro para no perjudicar al grupo ni a nadie", cerró.

El sustituto. "Lo que yo veo en los entrenamientos, me hace tomar decisiones. Y confío en que siempre sean las más correctas. Tenemos varias opciones: Brian Martín, Tayron, Juan Carlos... Afortunadamente tenemos alternativas y no es algo que me preocupe en exceso", dijo al preguntársele por el recambio ideal para la baja de Suso. "Tengo el potencial que tengo. Justamente Villar, que es de su perfil, está lesionado. Pero hay otros jugadores", puntualizó.

Críticas en un medio oficial. Uno de los asuntos más espinosos de la semana ha sido el provocado por unas desproporciondas críticas a Martí y a algunos jugadores en el programa de radio del Tenerife. Pues bien, el técnico balear no quiso profundizar demasiado en los dardos recibidos en las últimas horas y los aceptó como parte del juego. "Cuando yo empiezo mi andadura como futbolista y luego, sobre todo como entrenador, tengo una cosa muy clara: cuando firmas un contrato, firmas con la obligación de saber que serás criticado. Creo que es parte de mi trabajo y lo tengo que asumir", dijo.

Campo maldito. "Siempre es posible conseguir una victoria, sea cual sea el escenario", replicó al planteársele que el Nuevo Arcángel es un escenario vetado para el Tenerife, que nunca ganó en Córdoba. "Lo que queremos es interpretar y leer bien el partido para intentar conseguir la victoria. Evidentemente el rival nos va a poner las cosas difíciles. Irá con la misma idea que nosotros, pero creemos en nuestras posibilidades si estamos al máximo de nuestro potencial. Opciones de ganar, vamos a tener muchísimas", declaró.

El contrincante. "Es un rival que quiere ser protagonista con el balón y ha jugado muy bien al fútbol en estos partidos. La clasificación no refleja el juego que ha hecho, pero están necesitados y saldrán dolidos después de perder (4-0 en el Mini Estadi). Debemos ser capaces de robarles el balón. Sin él, están incómodos. No contarán con Javi Lara, que es un grandísimo jugador como ya demostró aquí, pero saldrá otro que tratará de hacerlo lo mejor posible", dijo del Córdoba. También argumentó por qué el Tenerife se ha ganado "el respeto de lso contrarios". "Para nosotros, es importante ser un referente dentro de la categoría. La idea es que nuestro potencial salga a la luz y se vea en los resultados", completó.