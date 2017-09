Jorge se repone a la desgracia

Después de muchos dimes y diretes sobre la desgraciada acción del autogol de Jorge Sáenz (2-2) que dejó al Tenerife sin dos puntos, el propio protagonista de la acción relató ayer qué fue lo ocurrido y exculpó a Dani Hernández, a quien se había señalado incluso desde alguno de los medios oficiales del club. "Son cosas que pasan, de los errores se aprende y no hay que darle más vueltas", advirtió el central, quien recalcó que la clave del tanto fue que no escuchó a su guardameta por mor del griterío.

"Fue un momento en el que había mucho ruido en el estadio, no se escuchaba nada y ahora solo esperamos que algo así no vuelva a pasar", indicó el canterano, fijo en los esquemas de José Luis Martí. Muy a pesar, considera Jorge que las equivocaciones lastran más que las buenas actuaciones. "Uno sabe, cuando se dedica al fútbol, que pesan más los errores que los aciertos, pero trabajamos para no hundirnos y estar al nivel al que estamos", enunció.

Sáenz también se refirió a otro de los asuntos de la semana, la durísima sanción al capitán del representativo, que faltará a cinco compromisos oficiales por decisión de Competición. "Con lo que le hacen a él, te da rabia que sea Suso a quien hayan castigado", dijo del dictamen federativo. De sí mismo, manifestó que pasa por un "buen momento", pero no quiere distracciones. "Prefiero no darle vueltas a que ahora esté bien, sino seguir, porque cuando levantas un poquito los pies de la tierra, te los bajan bien rápido", razonó.

Por último, se refirió a la doble cita de Córdoba, donde jugarán de manera consecutiva dos veces en apenas 72 horas. "Tenemos que ir allí al cien por cien; la situación del Córdoba es engañosa y en Segunda División nunca se sabe. Debemos primero llevarnos los tres puntos el domingo y luego pensar en pasar de ronda en la Copa del Rey", cerró.

Antes, a Jorge se le preguntó por su novedosa y muy enriquecedora experiencia con la selección española sub 21. "Me lo pasé muy bien. Aprendí bastante de los compañeros, de otra metodología de trabajo y de otra rutina. Eespero repetir en la próxima convocatoria y entrenaré al máximo para que así sea", apostilló.

Para el siguiente partido, todo apunta a que el isleño se mantendrá en la alineación, si bien su concurso es más dudoso en la Copa del Rey, donde Martí pretende componer una alineación diferente y con presencia masiva de presuntos suplentes. Sea como fuere, Sáenz confía en un doble éxito de los suyos. Y en que de tierras andaluzas se vuelvan con dos alegrías.