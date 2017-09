Gran arranque del San Lorenzo

El San Lorenzo arrancó con buen pie su paso por la Preferente tinerfeña en esta temporada 2017-2018. Después de una última campaña irregular en la que la entidad del Óscar Pérez dejó los deberes para las últimas jornadas, la directiva aronera decidió cambiar el rumbo y poner a su primer equipo en manos del técnico tejinero Toño Dorta, quien los últimos curso había estado al mando del Atlético Tacoronte, llegando incluso a quedarse a las puertas del ascenso a la Tercera División. Cuatro puntos en las dos primeras jornadas es el registro cosechado hasta el momento por los sureños.

Toño Dorta valoró la pretemporada realizada por el San Lorenzo y pormenorizó en los cambios que ha sufrido la plantilla aronera: "Hemos realizado una fase de preparación con muchos entrenamientos. Nos encontramos perfilando el equipo porque hemos firmado a gente que se ha incorporado a última hora. Mantenemos el 60% del grupo del año pasado. A ellos se han sumado futbolistas que nos dan un salto de calidad como Ayoze y Joel (Charco del Pino), Iván Reverón (Las Zocas), Josemi y Arsen (Marino) o Andrew (Valle Guerra). La plantilla se completa con los jugadores que han subido del filial. Además, hay varios juveniles que entrenan habitualmente con nosotros".

El preparador tejinero explicó como se dio su fichaje por la entidad del Óscar Pérez: "En principio se me propuso desde el Atlético Tacoronte que me quedara en la cadena de filiales, pero yo lo que quería era continuar entrenando. Se me presentó la posibilidad de tomar las riendas del Vera en Tercera División, pero al final decidí aceptar la oferta del San Lorenzo. La propuesta que me presentaron los sureños me convenció. Llego al San Lorenzo con ilusiones renovadas y con las ganas de hacer las cosas bien para tener al equipo donde se merece".

Cuestionado por el buen comienzo del San Lorenzo en estas dos primeras jornadas, Toño Dorta manifestó que "en el recinto de Montefrío hicimos un gran partido. El Guancha T-Gas Santa Catalina tiene un muy buen equipo, considero que tiene mimbres para estar peleando por la zona alta de la tabla. Frente al conjunto de Moisés Rodríguez aprovechamos nuestras ocasiones para llevarnos un empate. En este último encuentro ante el Unión Tejina fuimos muy efectivos. El rival puso muchas trabas para ganarles. La verdad que tuve un cruce de sentimientos al medirme al equipo de mi localidad".

El máximo responsable técnico del equipo aronero habló del duelo de hoy ante el Atlético Victoria: "Tendremos un partido muy complicado. Los norteños vienen haciendo las cosas bien y han formado un equipo muy competitivo. Es otro de esos conjuntos que hay que tener en cuenta para estar peleando por objetivos ambiciosos".