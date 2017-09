Casadesús, con serias opciones de estrenarse contra el Córdoba

Víctor Casadesús será el último de los refuerzos estivales en sumar minutos con el nuevo Tenerife. El ex del Levante, petición expresa de Martí para apuntalar el ataque, fue el segundo de los fichajes veraniegos en confirmarse. No obstante, una lesión le ha mantenido en el dique seco hasta la fecha y le ha privado de debutar con el representativo. Este anhelado momento para Casadesús podría llegar en Córdoba. Si no es en liga este domingo (Nuevo Arcángel, 19:00 horas), muy posiblemente será en el mismo escenario, pero en la Copa. No en vano, Martí tiene la intención de repartir minutos entre los menos habituales en el torneo del KO. De la larga expedición a tierras andaluzas se caen esta vez Juan Villar, que sigue lesionado; y Suso, sancionado por cinco encuentros.