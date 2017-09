Suso asume el castigo y pide perdón

Sanción durísima para Suso Santana. El capitán del Tenerife se perderá los cuatro próximos compromisos ligueros (ante Córdoba, Alcorcón, Lugo y Nástic), así como también el de la Copa del Rey, programado para el miércoles próximo en el Nuevo Arcángel.

Competición anunció ayer que castiga al atacante blanquiazul por cinco partidos, tal y como se temían en el club tras conocer la redacción del Tenerife-Granada. Tras el partido, el colegiado hizo constar no solo la doble amonestación al tacuense, sino también que se dirigió a él en términos de menosprecio. "Árbitro, ¡eres un sirvergüenza!", recoge el documento firmado por Pizarro Gómez.

Suso asumió ayer sus culpas y pidió perdón a sus compañeros, al club y a los aficionados. En rueda de prensa, el capitán del representativo se mostró dolido por lo acontecido el pasado domingo y prometió que no volverá a ocurrir. "Estoy mal, he cometido un error que no tenía que haber cometido. Dejé al equipo con diez en una situación complicada y el primer perjudicado soy yo", relató.

"He pedido disculpas a los compañeros, al cuerpo técnico y a todo lo que rodea al CD Tenerife. Lo que pone el árbitro en el acta es real, se lo dije porque estaba muy nervioso y como se puede ver, se me fue", apuntó respecto a sus insultos al colegiado. "Me equivoqué yo, no tenía que haber entrado en el juego de ellos [los jugadores del Granada] y entré", reseñó Santana, quien añadió que acata la sanción impuesta por Comeptición.

Suso sí quiso mostrar su disconformidad con algunas críticas recibidas en las últimas fechas, entre ellas las que se produjeron en el marco del programa oficial de radio del CD Tenerife. "¿Qué quieren que les diga, que sí me molestaron para que me sigan dando palos? Cada uno es libre de opinar y decir lo que quiera, soy consciente de que lo que hice no está bien, pero ya estoy acostumbrado a que aprovechen eso para darme palos. Que me critiquen a mí, vale, pero que critiquen a compañeros como Dani, Jorge o el míster, no me gusta", manifestó.

"Lo que no se puede ser en la vida es ventajista y conmigo hay veces que se pasan de ventajistas", fue otro de sus mensajes. Por último, asumió que ahora le costará mucho más entrar en los planes de Martí. "Es muy complicado entrar en el once y se estaba viendo que al que salía le costaba volver a entrar. También se demostró en el partido de Copa, donde se hicieron muchos cambios y apenas se notaron. Ahora me tocará trabajar y volver a ponerle las cosas difíciles al míster", concluyó Suso.