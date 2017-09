Allen, a disposición del grupo

Rosco Allen quiere ser uno más del grupo. Último en llegar a la Isla, el ala pívot húngaro fue presentado ayer como nuevo jugador del Iberostar Tenerife, un club que considera "un paso más en su carrera" donde aterriza seducido "por la gran historia que tiene detrás" y por "lo bien que lo ha hecho bien en los últimos años". "La temporada pasada, cuando jugué con el Obradoiro contra ellos, me fijé que se pasaban el balón muy bien y que tenían una gran defensa, y luego los seguí en la Basketball Champions League", señala el magiar, que se compromete a "ayudar lo máximo posible", ya sea "reboteando o tirando para que el equipo gane la mayor cantidad de partidos".

Sin ponerse ningún objetivo personal como meta, sí sabe Allen que en parte está encargado de cubrir el hueco que deja la marcha de Aaron Doornekamp, "un jugador que el año pasado lo hizo muy bien". "Trataré de hacerlo como él", aseveró, afirmando también quizá tiene algunas similitudes en su juego respecto al jugador canadiense. En ese sentido, también elogió a Abromaitis, su compañero en la posición de cuatro. "Trataré de aprender de él", expresó.

Sin cansancio

Llega Allen a la Isla tras haber jugado Liga de Verano de la NBA (tenía cláusula de salida si le llegaba algún contrato garantizado desde esa liga) y participar también en el Eurobasket con la selección de su país, donde fue eliminado en octavos de final. A priori un verano intenso que podría implicar cansancio, si bien Rosco le quita importancia. "La lesión que tuve a final de la temporada pasada me obligó a parar un poco y ahora me siento bien. Tantos partidos no debe ser un problema", explicó, antes de valorar igualmente "el gran ambiente" que respiró en su primer entrenamiento, donde incidió en "los conceptos básicos que ya sabían el resto de compañeros". "Me recibieron con los brazos abierto y creo que puede haber muy buen química entre nosotros".