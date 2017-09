Sevilla, a por el mejor estreno en Anfield con ganas revancha

Liverpool y Sevilla arrancan hoy la fase de grupos en el grupo E de la Liga de Campeones en una cita en la que los sevillistas sueñan con tener el mejor estreno en su tercera participación seguida en esta competición y también en el mítico Anfield, ante un rival histórico y con ganas de revancha.

El Liverpool, un pentacampeón de Europa en horas bajas -su último título fue la Copa de la Liga en 2012-, busca renacer en su regreso este año al máximo torneo continental y tiene cuenta pendientes con el Sevilla desde que los hispalenses le ganaron en 2016 la final de la Liga Europa (3-1 en Basilea, con remontada andaluza en la segunda mitad), una decepción de la que ahora buscará tomarse la revancha.

Ése era el único precedente entre ambos, hasta que el bombo les volvió a unir en un grupo de Champions en el que, a priori y con permiso de Spartak de Moscú y de Maribor esloveno, son los favoritos en la lucha por las dos primeras plazas que dan acceso a unos octavos de final que los reds no alcanzan desde el curso 2008-09.

En su quinta presencia en una fase de grupos, el equipo español llegó a octavos el pasado año, pero cayó frente al entonces campeón de la Premier League, el Leicester City (2-1 en Sevilla y 2-0 en Inglaterra), un mazazo del que los sevillistas quieren ahora resarcirse superando primero el grupo y luego los octavos.

El Sevilla, como todos los veranos, se ha renovado mucho -sólo siguen siete de los que ganaron esa Liga Europa al Liverpool: Soria, Rico, Escudero, Pareja, Carriço, N'Zonzi y Banega-, pero para seguir creciendo con retos ambiciosos ha hecho la mayor inversión de su historia, unos 60 millones de euros, en 9 fichajes. Con su nuevo técnico, el argentino Eduardo Berizzo, eliminó en el play-off al Estambul Basaksehir (1-2 y 2-2), sigue invicto y es tercero en LaLiga, por lo que el equipo confía en sus armas pese a no haber disipado del todo las dudas en este inicio de la temporada.

El Sevilla no teme a la venganza deportiva que buscarán los pupilos del alemán Jürgen Klopp -que cumple su tercera campaña en Liverpool-, pero saben que les espera un partido duro y complicado.

Berizzo tiene la baja sensible de última hora del extremo Manuel Agudo Nolito, ex del Manchester City que acabó el duelo del sábado con el Eibar con una lesión en el isquiotibial y se une al lateral galo Lionel Carole, no inscrito para la Champions, aunque recupera al colombiano Muriel y a los argentinos Pareja, Pizarro y Banega.

Éstos, entre otros, no fueron citados para el último encuentro liguero al estar recién llegados de la estancia con sus selecciones.

Se prevé que Nico Pareja vuelva a la zaga, aunque también podría hacerlo el danés Simon Kjaer, y que Éver Banega y Guido Pizarro acompañen al galo Steven N'Zonzi en el medio campo; con Jesús Navas, otro ex del City, y el internacional argentino Joaquín Correa, por Nolito, en las bandas; y el francés Wissam Ben Yedder en punta.