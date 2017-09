Cristiano Ronaldo al rescate

El Real Madrid, rey de Europa con doce título conquistados y los dos últimos de forma consecutiva, inicia un nuevo camino a la historia con el reto de ser el primer club que firma tres éxitos seguidos, con un estreno a priori plácido en el Bernabéu para cambiar su mala dinámica liguera, ante el Apoel. Dos empates del Real Madrid en La Liga Santander, seguidos y ambos además en el Santiago Bernabéu, frenaron la euforia del madridismo y el sentimiento de imbatible que se respiraba tras la conquista de las dos Supercopas en verano. Valencia primero y un recién ascendido como el Levante tras el parón de selecciones, han bajado a la tierra al equipo de Zinedine Zidane.

En un bache inesperado y tempranero, las rotaciones masivas de Zidane, el juego y la ausencia de un refuerzo en la zona del 9 tras la marcha de Álvaro Morata y Mariano centran el debate. Zidane lo encara manteniendo firme la idea de rotar para hacer a todos sus jugadores partícipes en una larga temporada y con la seguridad de una rápida reacción.

El regreso de Cristiano ayuda. Ante la falta de pegada, con 40 remates y solo dos goles en sus dos últimos partidos, el Real Madrid recupera a su gran referente, aún sancionado en Liga. El portugués, máximo goleador de la competición, ha empezado marcando las cinco últimas ediciones de Liga de Campeones y no quiere faltar a su cita.

Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que "es un alivio" el regreso al equipo no sólo por su pegada si no por lo que transmite a sus compañeros. Jugará de nueve ante la ausencia por lesión de Benzema aunque Zidane avanzó una "opción nueva" para resolver los problemas. Parece con menos posibilidades Borja Mayoral, que jugará en Anoeta donde no podrá hacerlo Cristiano. Por lo que Isco y Bale completarán el tridente ofensivo, con Marco Asensio fuera de los convocados por un grano a causa de un pelo infectado en una zona de la pierna que le molesta.

Los cambios en el once madridista se completarán con el regreso de Keylor Navas a la portería, de Varane recuperado al centro de la defensa y Mariano con Modric al centro del campo tras las rotaciones fallidas ante el Levante. El Madrid encadena diez temporadas consecutivas ganando su primer partido de Liga de Campeones y es garantía de gol con un récord que ya alcanza los 71 partidos consecutivos marcando. En el peor escenario posible, la casa del vigente campeón, inicia su cuarta fase de grupos de Liga de Campeones. Para ello tuvo que eliminar en la previa al Dudelange y el Viitorul antes del duelo frente al Slavia de Paga. Dominador del fútbol chipriota, ha conquistado las cinco últimas Ligas, en Liga de Campeones nunca ha ganado a domicilio y cayó en siete de sus ocho visitas a España. Logró un empate sin goles en el Vicente Calderón ante el Atlético de Madrid hace ocho años.