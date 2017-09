Los parches en el césped del Heliodoro no evitan su mal aspecto

El aplazamiento de la renovación del manto del estadio Heliodoro Rodríguez López, previsto en principio para este verano, ha provocado que el césped del recinto capitalino presente un mal aspecto en la actualidad. Durante el choque ante el Granada se pudo comprobar el deterioro de la superficie del campo, con numerosos parches en él que no terminan de solucionar su irregular estado. El Cabildo Insular no tuvo más remedio que posponer el reemplazamiento del tapete del Heliodoro hasta el término de la presente temporada, debido a que no ha recibido ninguna propuesta para realizar las obras.