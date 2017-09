La mejor finta de Vesi Nenkova

Este pasado sábado arrancaba la División de Honor Plata femenina del balonmano español. Lo hacía, entre otros partidos, con la derrota del Salud Tenerife en la cancha del OAR Gracia (42-25). Sin el concurso de varios de sus nuevos fichajes (a falta de tramitar su transfer internacional) nada pudieron hacer las capitalinas. Aunque más allá de la abultada derrota isleña, el choque celebrado en Sabadell quedará marcado para siempre en la memoria de Vesi Nenkova (9/4/1990, Karlovo, Bulgaria), que tras una temporada ausente de las canchas regresaba marcando cuatro goles. Pero la de la búlgara (afincada en la Isla desde 2008) no era una reaparición cualquiera. No volvía tras una grave lesión muscular u ósea, ni mucho menos por un paréntesis voluntario. Lo hacía tras superar un considerable tumor cancerígeno en su cerebro. Una dolencia que le hizo coquetear con la muerte y que amenazó seriamente con dejarla paralizada? o al menos apartarla para siempre de la mayor de sus pasiones, el deporte. Algo más de un año de lucha sin respiro, de constante perseverancia y de creer en sí misma han servido para que Nenkova esté de vuelta. Como si de una perfecta finta a la enfermedad se tratara, Vesi tiene ahora vía libre para volver a disfrutar de la vida y más concretamente del balonmano.

De la noche a la mañana. Fue el domingo 7 de agosto de 2016 cuando comenzó todo. "Me desperté con el lado izquierdo de la cara paralizado, el habla bastante tocada y la lengua hinchada. Lo primero que pensé es que se trataba de un ictus o un derrame", recuerda Vesi, que tras acudir a urgencias de un centro privado fue sometida a un escáner y a una resonancia. "Me vieron una mancha enorme; aparentemente se trataba de un tumor", comenta la jugadora, que en ese momento no había asimilado la gravedad que revestía el asunto. "Esos días tuve algún dolor de cabeza muy puntual, pero yo lo achacaba a la insolación en la playa; nada que me indicara que algo no estuviera funcionando bien", añade al respecto.

Imaginarse lo peor. Derivado su caso al Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, Vesi vivió primero ciertos momentos de indefensión. Días en los que incluso intentó colarse "en la consulta del neurólogo" que debía atenderla, el doctor Luis García Perals, y dar con la razón de un panorama que la turbaba cada vez más. "Estuve dos o tres semanas hasta que lo conocí; durante ese proceso te piensas de todo, y no precisamente lo mejor", explica la búlgara, envuelta ya en casos hipotéticas, todos con un cariz negativo: "Con solo 26 años te imaginas que vas a morir y no te explicas qué has hecho para merecerlo cuando eres deportista, comes sano, no tienes vicios?".

Un giro de 180 grados. Pero cuando el doctor Perals le confirmó a Vesi que "tenía un tumor, que era necesario operar para extirparlo y que solo luego se sabría si era maligno o no", las dudas se despejaron de un plumazo. La vida de Nenkova daba un giro de 180 grados justo en uno de sus mejores momentos. "Fue justo el día antes de iniciar la pretemporada, me había graduado de un ciclo de Gestión Administrativa, tenía mi trabajo?", comenta sobre unos instantes de resignación en los que "veía a la gente jugar" mientras que su "competición era ir al hospital" y prepararse "para la operación". Situación hasta cierto punto incongruente para ella toda vez que "había días que parecían normales" pero sin la libertad de costumbre. "No podía pasar hambre, ni sueño, ni hacer ejercicio físico porque todo eso estimulaba el cerebro? Aún así yo a veces corría y me sentía bien", cuenta la jugadora del Salud de una situación lo más parecida a estar presa fuera de la cárcel.

Demasiadas preguntas. Consciente poco a poco de que el quirófano era inevitable, pero todavía sin fecha concreta para la intervención, Vesi tampoco pudo escapar de un mal habitual en estos casos. "Te dicen que no lo hagas, pero yo leía mucho en internet y en páginas médicas oficiales tratando de informarme y recabar información. Lo que me inquietaba es que en ese momento yo tenía muchas preguntas y los médicos se limitaban a responderme lo justo y necesario", apunta Nenkova, que quizá se hizo una composición equivocada de su mal a pesar de que el doctor Perals le priorizó "quitar menos parte del tumor para garantizar calidad de vida, y no arriesgarse a una posible parálisis". "Pensaba que con la intervención se iba a acabar todo; abrir y eliminar", tuvo en su mente hasta que por fin, el 4 de octubre, pasó por la mesa de operaciones.

El preoperatorio. Durante esas semanas Vesi se había mantenido a flote sin más ayudas que las de su entorno más próximo, especialmente su madre. "No quería ir a un psicólogo porque pensaba que podía superarlo sola. En mi interior imaginaba que era solo la operación, como si tuviera que afrontar un partido", comenta la búlgara, sustentada también por "la enorme seguridad" que le insufló el doctor Perals -"al que le estaré eternamente agradecida", recalca- y todo su equipo, incluida el área de neurofisiología. Auxiliares claves toda vez que Nenkova debía mantenerse despierta durante las nueve horas de la intervención y además contestar de manera continua, tanto en español como en búlgaro, a ciertos estímulos como signo de que no se presentaran complicaciones. Todo, después de "una descarga eléctrica para saber por dónde podían llegar hasta el tumor sin afectar ninguna otra zona del cuerpo".

Muerta en vida. Pero aquel 4 de octubre el miedo pudo con la teoría. "Me levantaron a las 5 de la mañana para prepararme y era como si estuviera muerta en vida, como si mi alma se encontrara fuera de mí. Ni sentía ni padecía? Ni el día que me diagnostican y me dicen que tengo un tumor y hay que empezar a luchar, ni el día de la operación serán imposibles de olvidarlos", relata Vesi. Tras casi nueve horas finalizaba la intervención en la que el equipo médico había extirpado 1,4 de los 5,4 centímetros que medía el tumor.

La dura quimioterapia. "Después vino lo peor". Así de tajante define Vesi las semanas posteriores a su paso por el quirófano. "La recuperación parecía ser bastante rápida pero el comunicarme que tenía que pasar por quimioterapia es lo que me derrumba", recuerda la búlgara, sabedora que el tratamiento (a compaginar con el de radioterapia) era sinónimo de que su invitado indeseado era maligno. Le esperaban 35 sesiones ininterrumpidas. O lo que es lo mismo, 35 días de calvario por mucho que "la medicación fuera mediante pastillas y no por catéter". "Ya el primer día fue para olvidar. Al rato de tomarme la pastilla y yendo hacia el hospital para la sesión de radioterapia, el taxi tuvo que parar porque tenía vómitos, nauseas, malestar?", rememora ahora con tremenda entereza una Nenkova que por ese entonces llevó al límite su capacidad de sufrimiento. "Le dije a mi madre que como los 35 días fueran así yo no quería seguir, e incluso en la cuarta o quinta sesión de quimio le expresé que me quería morir. Estuve a punto de dejarlo todo", cuenta ahora con perspectiva sobre "un momento en el que por mucho que intentas sacar el lado positivo o ver una luz, no lo consigues".

Ayuda de la AECC. Fue el momento en el que Vesi sí se dio "cuenta de que necesitaba una ayuda psicológica" para no tirar la toalla antes de tiempo. Y fue precisamente el mundo del balonmano, que tanto la había respaldado en esos primeros momentos -"el Salud se portó genial conmigo, en especial el presidente Octavio, así como muchos otros clubes de la Isla y de fuera de ella", deja bien claro-, el que le echó un cable. "Mi amiga Narki Hernández [exportera del Perdoma] me recomendó acudir a la Asociación Española Contra el Cáncer y aunque al principio lo hice con muchas reticencias, al final te das cuenta que fue lo mejor que hice, e incluso ahora me lamento de no haberlo hecho antes", admite. El psicólogo Alejandro San Blas fue su faro.

Poder ayudar. Superado el amargo trance, Vesi empezó a ver la luz al final del túnel en los últimos días de 2016. "Es ahí cuando me dicen que estoy limpia, algo que no esperaban ni en las mejores previsiones. La quimio y la radio habían hecho desaparecer los otros cuatro centímetros de tumor", rememora la joven, que si bien se empezaba a "sentir mejor físicamente" sí tuvo que pagar el peaje del tratamiento en forma de "secuelas como dolores en articulaciones y huesos, moretones?". Evolución lenta pero positiva que confirmaron varias resonancias posteriores (la última de ellas ayer mismo) en unos meses en los que Nenkova no quiso ser egoísta. Es por eso que decidió mostrarse más activa en la red social Instagram en busca de "mucha más gente con cáncer". "Hablé con algunos a los que le esperaba algo similar, y con otros que no sabían qué hacer. Quería intentar ayudarlos y que tuvieran alguien a quién acudir; algo que a mí me falto", explica. "No quiero que la gente, cuando lea esto, se quede con que he sido fuerte. No busco eso, sino poder aportar mi experiencia a esa persona que esté enferma, porque a mí me sucedió lo mismo cuando me diagnosticaron la enfermedad. Hablar sobre cómo afrontar y superar el cáncer cerebral", añade en la misma línea.

Saber valorar la vida. Y es que vivir y padecer en primera persona un trance como el suyo convierte a Vesi en voz autorizada de una situación vital crítica, a la vez que, paralelamente, le hace madurar de forma acelerada. "Este ha sido el golpe más duro que por ahora me ha dado la vida y eso provoca que no me sienta como una chica de 27 años. Principalmente porque el cáncer te hace verlo todo de una manera diferente. Te permite valorar las cosas y te hace cambiar como persona", reconoce. Es más, la búlgara deja claro que "una experiencia como esta" no se la desea "a nadie", aunque sí admite que "en ocasiones te hace falta un buen bofetón para ser más persona y dejar de quejarnos tanto". "No valoramos lo que la vida te puede llegar a quitar de la noche a la mañana", insiste.

El deporte, clave. Pese a que con su enfermedad el deporte, y en concreto el balonmano, pasaron a un segundo plano, Vesi nunca se lo quitó de la cabeza. Ni por mucho que "al principio" le "dijeron que no podía volver a jugar". Independientemente de lo que parecía un divorcio obligado, la búlgara admite que esa actividad física con la que había convivido desde la infancia resultó clave para salir del hoyo. "Fue lo que más me ayudó para tener una constancia, no rendirme y afrontar el problema. Sin el deporte no creo que lo hubiera hecho", reconoce.

No fue una simple gripe. Así, tras un primer contacto a finales del pasado curso, y "ganar ahora musculatura en el gimnasio", Vesi ha vuelto a la rutina que mantenía hasta hace un año, si bien es consciente de que aún le queda un buen trecho hasta recobrar su mejor versión. "A nivel de balonmano estoy un poco decepcionada conmigo misma. Me gustaría verme ya al 100% pero todavía me falta un largo camino", cuenta en varias ocasiones dentro de una autoexigencia en ocasiones desmesurada. "A veces se me olvida que por lo que he pasado no es una gripe ni una rotura de ligamentos", admite igualmente.

Un dolor deseado. Aún así, Vesi volvió el sábado a sentirse jugadora, algo que no ocurría "desde el 17 de abril de 2016". "Acabé reventada y no podía ni con mi alma. Cada choque me dolía, pero aunque parezca ridículo era un dolor y un cansancio que necesitaba notar otra vez", relata sobre un momento, el de jugar un partido oficial, que significa una especie de colofón a un proceso de vuelta al pasado: "Me quedo con entrenar de nuevo mañana y tarde, con volverme a sentir profesional, pero no por el hecho de cobrar, sino por poderme dedicar a algo que me encanta. Verme en un grupo, sentir el apoyo de las chicas, estar de nuevo en tu club, o simplemente el hacer una maleta para viajar?". Situaciones cotidianas y simples para la mayoría, pero con las que Vesi ahora disfruta como el bien más preciado. Después de tanto sufrimiento es lo menos que se merece.