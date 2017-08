Un rival lleno de dudas

Uno de los principales consuelos para un Tenerife que ha sido irregular en pretemporada, que sufre lesiones de hombres importantes y no termina de completar su plantilla es que el Real Zaragoza está igual. O peor. El primer rival liguero del representativo (viernes, 21:00 horas) ha trazado un camino casi paralelo al suyo durante el período estival. Y casi calcó el marcador de su último partido de pretemporada. Si los de Martí cayeron como locales ante un Primera como el Deportivo por 0-3, los de Natxo González lo hicieron por 0-2 en su feudo frente al Éibar, también de superior categoría.

Cambio de entrenador. La gran ventaja para el Tenerife es que repite técnico para este nuevo curso y la mayoría de sus futbolistas no tendrán que adaptarse a un cambio. En pleno proceso de acoplamiento están en Zaragoza, donde la directiva prescindió de César Láinez para el primer equipo y le sustituyó por Natxo González, a quien avala su exhaustivo conocimiento de la categoría y el buen papel que hizo al frente del Reus.

Dudas. Si las del Tenerife vienen por la mala imagen ofrecida en la segunda mitad de su partido en Maspalomas y la goleada sufrida ante el Deportivo, las del Zaragoza son aún mayores y se cimentan en los pésimos guarismos que han marcado la pretemporada maña. Los de Natxo han coleccionado derrotas a lo largo de su proceso de preparación, algunas ante conjuntos de Segunda B como el filial del Villarreal o el Mirandés. También le ganó el Nástic, de su misma categoría, y ante el Logroñés no pasaron del empate.

El mensaje. Los jefes de los dos banquillos no pierden la calma, al menos de puertas afuera. Martí ha remarcado que no está preocupado, pero sí ha expuesto que quiere corregir algunos defectos que vio en los últimos compromisos veraniegos. Lo mismo que su homólogo en el Zaragoza, quien confía que las equivocaciones graves que los suyos cometieron contra el Éibar en su partido de presentación no se repitan este viernes en el Heliodoro Rodríguez.

Fichajes por hacer. Ambos equipos comparecerán a la primera jornada con sus plantillas aún incompletas. Al Zaragoza le falta un delantero centro nato y un defensa de jerarquía; mientras, el representativo suspira por un par de nueves y espera a Montañés en las próximas horas. Para los aragoneses, el problema de recomposición del equipo es mayor porque no han cerrado la operación salida. Hasta ayer, no se habían resuelto las desvinculaciones de Barrera, Xumetra ni Edu Bedia. En los blanquiazules, mientras, la única que debe producirse es la de Álex García.

El gol. Ambas aficiones andan preocupadas por la falta de pólvora de sus respectivas escuadras. Es evidente que al Tenerife le falta gol, y así lo ha confirmado en sus últimos amistosos estivales. Su último gol fue en la primera parte del duelo ante el Ibarra, de Tercera División (1-1). Ahora bien, el Zaragoza tampoco está mucho mejor. En el partido de presentación no marcó ante su público. Y su gran esperanza se llama Borja Iglesias, de quien se fían a pies juntillas en la parroquia maña. Aunque en pretemporada haya marcado solo una vez, y de penalti.

El parte médico. González no pudo contar con Rai ni Wilk ayer. Además, también Lasure continúa con su particular proceso de recuperación. En la Isla, los problemas son para Villar y Casadesús, que no estarán para el viernes.