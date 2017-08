Las peñas añoran el pasado

Las peñas piden más cariño. La salida de Víctor Pérez Borrego, que fomentó la unidad entre todos los grupos de animación y logró recuperar en tan solo un año la inactiva Federación de Peñas del CD Tenerife, ha sido el principal motivo de disgusto de estos aficionados. Y las consecuencias no se han hecho esperar. Dos de los colectivos más numerosos han abandonado la recién presentada asociación. Se trata de Boca Chinyero y el Frente Blanquiazul, cuyo malestar es evidente con el cambio de rumbo del representativo.

"Hay que limar algunas asperezas", explicaba hace unos días Miguel Concepción, consciente del problema. Una vez trascendió que no iba a renovar el contrato de Pérez Borrego, el jerarca blanquiazul se vio abocado a reunirse con las peñas, que le pidieron explicaciones. En un decenio no habían hallado la cercanía y el talante que sí encontraron por parte de la directiva durante el curso pasado, de ahí que no diesen crédito a la decisión de prescindir del director general.

En aquella reunión, Concepción les prometió que el consejero Juan Antonio Quintero se convertiría en el nuevo interlocutor con los grupos de animación. Poco después, el propio presidente confirmaba la incorporación al Área Social de un expeñista, Antonio Cano. Pero la proximidad que los grupos hallaron durante la etapa de Pérez Borrego no ha hallado continuidad. Más bien lo contrario, según explican estos colectivos.

Jafet Nonato, presidente de Zoneros, asegura que no han tenido noticias del nuevo director general, Pedro Rodríguez Zaragoza. "Solo sabemos de él a través de la prensa", lamenta el portavoz de uno de los grupos de apoyo más emblemáticos de la institución. Asimismo, afirma que Concepción no les convenció con su exposición cuando accedió a reunirse con los peñistas. "La explicación que nos dio fue ninguna. Nos dijo que quien decidía era él", revela. "Desde que llegó el nuevo director general, no ha habido ningún contacto con las peñas", añade.

Entretanto, la peña César Gómez también se siente molesta. En su caso, por sentirse apartados sus componentes en el proceso de reparto de los abonos para peñistas. Entendieron que el club les bloquearía determinadas butacas en la grada Popular y aseguran que desde el consejo de administración se comprometieron a que así sería. Finalmente, tuvieron que conformarse "con las sobras", cuentan en un mensaje remitido a la Federación.

El disgusto por el cambio de timonel en el Tenerife llega a la Península, donde la Peña Ibérica se siente discriminada respecto de las demás. Con Pérez Borrego existía el compromiso de integrarla en la Federación, citar a sus portavoces a las distintas reuniones que se convocaran y, lo más importante, garantizar facilidades a los aficionados residentes fuera de Canarias para conseguir entradas para los partidos a domicilio del conjunto blanquiazul. Así pues, Rodríguez Zaragoza se encuentra con un primer problema que resolver. Desde el club, aseguran que no tardará en convocar un primer encuentro con las peñas y se pondrá a su entera disposición.

No obstante, a la reunión posiblemente ya no asista nadie de Boca Chinyero. "Queremos destacar el cambio de rumbo que ha dado el club en el último mes, en su política de acercamiento a las peñas y aficionados, que fue promovido por Víctor Pérez Borrego, de quien reconocemos su profesionalidad y dedicación. Estar o no estar en la Federación de Peñas es prácticamente lo mismo", reseñan en un comunicado que firma su presidente, Miguel Ángel Díaz.