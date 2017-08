"Me encantaría que volviera Nano"

El entrenador del Tenerife, José Luis Martí, no acabó demasiado conforme con las prestaciones de los suyos en la final disputada anoche en La Orotava. "No hemos sido capaces de combinar como habitualmente y no nos hemos encontrado como en otras veces", lamentó el profesional balear.

"Hemos sido perdedores en la mayoría de duelos y de disputas. Cuando sí combinamos, hemos llegado en alguna ocasión", relató el jefe del banquillo insular. En todo caso, mostró templanza tras la goleada encajada ante el Dépor. "No estoy preocupado. Lo único que quiero es corregir las cosas que no han salido y puntualizar algunas cosas para conseguir una versión mejor del equipo", adujo. "Habrá que trabajar durante la semana para que no vuelva a ocurrir lo mismo que este sábado", fue otro de sus mensajes.

"Esto empieza el viernes. Lo que tenemos muy claro es que lo importante es empezar bien, con la máxima ilusión y con la máxima confianza en este equipo. Los jugadores se parten el alma en cada partido y en cada entrenamiento; y yo creo que en el esfuerzo del grupo", remarcó.

Además, habló de posibles refuerzos de perfil ofensivo para completar la plantilla. "Nosotros estamos trabajando para traer los jugadores que nos pueden ser útiles. Uno de ellos puede ser Borja Valle. Lo que está claro es que tienen que llegar varios hombres para apuntalar la zona de ataque", enunció.

Más nítido fue su mensaje sobre el posible retorno de Alexander Mesa. "A todos nos encantaría que volviese Nano, no solo al entrenador. El club y yo estamos de acuerdo en que nos gustaría que regresara. Y la bienvenida sería excelente por parte de todos", reseñó.

A continuación, no descartó que alguna incorporación sea inminente. "Se pueden producir incorporaación de aquí al viernes. Y ya veremos cómo vienen. Pero de momento hay que trabajar con lo que tenemos y frente al Zaragoza saldremos con el mejor once posible para competir. El objetivo es lograr los primeros tres puntos del campeonato", cerró.

Antes, habló de los tocados Juan Villar y Víctor Casadesús. "No convenía forzar en un amistoso. A partir del lunes, veremos cómo se encuentran y si pueden jugar", dijo de los delanteros.