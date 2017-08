Aarón Ñíguez: "Mi renovación no se llevó de la mejor manera"

Aarón Ñíguez rompió ayer su silencio. El futbolista alicantino explicó con nitidez que le habría gustado quedarse en el CD Tenerife y que el conjunto blanquiazul solo hizo un esfuerzo por él cuando ya había alcanzado un acuerdo con el Real Oviedo, el equipo donde ahora milita. "Como ya el club había dado por rotas las negociaciones, di mi palabra al Oviedo. Y mi palabra vale más que cualquier firma en un contrato. Me habría gustado renovar y continuar en la Isla, pero no llegamos a un acuerdo", reseñó en declaraciones a Radio Club Tenerife.

El exblanquiazul explicitó que la propuesta económica que le planteó Alfonso Serrano "estaba muy lejos de las demás" que tuvo, pero añade que "hay más motivos que ese" para explicar su salida. "El Oviedo me demostró que me quería y puso mucho interés en mí, algo que no encontré por la otra parte y por algunas personas [del representativo]. Yo, eso no lo noté", respondió. Asimismo, verbalizó que sus compañeros en el conjunto isleño sabían que su intención era permanecer en la entidad.

Se le preguntó ayer si quedó decepcionado con Serrano y prefirió no responder, pero sí sugirió que no quedó conforme con "las formas" que eligió el Tenerife para afrontar las conversaciones para su renovación, que finalmente no se produjo.

Ñíguez recordó que siempre estuvo "receptivo a cualquier proposición" que le pudiera hacer el cuadro blanquiazul, y que éste era su "prioridad". "A mi forma de ver las cosas, las negociaciones no se llevaron bien por parte del club", denunció el profesional ilicitano. "Yo quería seguir", resumió Aarón, que tuvo otras ofertas durante el período estival y finalmente eligió la del Oviedo. Ha firmado por dos temporadas con los asturianos y afirma que será "especial" regresar en esta nueva campaña 2017/18 al Heliodoro Rodríguez, pues en la Isla dejó muy buenos amigos y se llevó una impresión magnífica de la Isla y de la afición.