La imagen de Fellaini que divierte a Twitter

El futbolista belga Marouanne Fellaini dejó una de las imágenes de la final de la Supercopa de Europa entre el Real Madrid y Manchester United, cuando recibió un balonazo que fue captado por el fotógrafo Boris Grdanoski. Fellaini no dudó en compartir en su cuenta de Twitter ese momento, convertido en pasto de 'memes' en las redes. "Gracias a todos los que compartieron la imagen", escribió con humor el jugador.







Thank you to everyone who posted & sent me this ???????????? pic.twitter.com/O7tmOSYR38