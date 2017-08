"Me gusta ir a la moda y vestir bien"

"Me gusta ir a la moda y vestir bien"

Víctor Añino, de 33 años, más conocido como Vitolo, es uno de los iconos deportivos y de la sociedad tinerfeña. Además de tener una amplia trayectoria futbolística y ser actualmente uno de los capitanes del CD Tenerife, también ha hecho de modelo y es un hombre preocupado por la moda. Vitolo posó en su Valleseco natal luciendo ropa de The Knot Company, de los diseñadores Juan Carlos Armas y Ascensión Gómez, firma adscrita al programa de promoción textil Tenerife Moda del Cabildo. Se trata de una colección de baño inspirada en las sinuosas formas y colores que componen Los Atolones, que nos acerca al lado más íntimo del futbolista. En esta entrevista realizada en el mismo Valleseco, como las fotos de estas páginas, vuelve al pasado para que cuente sus orígenes y descubramos su forma de ser fuera de los terrenos de juego. Todo ello sin dejar de lado el mundo de la moda, donde se desenvuelve bien, aunque su modestia le haga no reconocerlo.

¿Qué supone para usted venir del barrio de Valleseco?

Valleseco es mi casa. Yo me crié aquí y sigo teniendo familia, aunque es cierto que hace unos años me mudé al norte de la Isla. A Valleseco le debo prácticamente todo. Tengo muchos amigos y aquí crecí como persona y como deportista.

¿Qué recuerdos tiene de tu infancia en este barrio costero de Santa Cruz de Tenerife?

Me quedo con la felicidad que sentí en Valleseco y con la cantidad de amigos que hice y que mantengo. Mi familia sigue viviendo en las mismas casas donde nos criamos. Al final uno no se ha ido del todo. Soy una persona que continúa viniendo muchísimo a Valleseco porque para mí sigue formando parte de mí.

¿Visita la playa?

Vengo muchísimo a la playa porque disfruto mucho de mis amigos, aunque es verdad que a veces tenemos poco tiempo o que cuando tengo las vacaciones, la gente continúa trabajando. Aquí no se me ve como Vitolo sino como Víctor.

¿Las primeras patadas al balón las dio en esta playa?

Antiguamente había una cancha de fútbol sala, pero con los cambios de la playa ya no está. Comencé aquí. También jugaba en el colegio y alguna que otra caída tuve. Luego pasé al campo de fútbol, que entonces era de tierra. Cada vez que vengo a Valleseco me acuerdo de eso y de los partidos que jugábamos descalzos. En realidad, en el barrio han cambiado pocas cosas. Es como volver a nacer cada vez que vengo.

¿Por qué decidió dedicarse al fútbol?

Es algo que uno lleva interiorizado. Llega un momento en el que te toca decidir qué quieres ser y yo decidí ser futbolista con todas mis fuerzas. Gracias al trabajo, a la constancia y a la ayuda de mi familia, lo pude conseguir. Llegar fue duro pero más duro es mantenerse y sigue siendo duro a día de hoy.

En un momento de su carrera deportiva le tocó salir de la Isla. ¿Fue muy duro?

Fue difícil porque siempre he sido fanático del Tenerife. Quería jugar en el club de mi casa, disfrutando del fútbol y estando al lado de mi familia. Pasé por todas las categorías del club y disfruté de todas ellas hasta llegar a ser profesional. Fue un paso complicado irme pero era necesario para después regresar con más fuerza y con más experiencia.

¿Qué echaba más en falta?

La familia porque es lo principal y lo que uno siempre tiene en mente. Que ellos estén bien es lo más importante. Son también una fuente de motivación cuando las cosas no salen como uno quiere.

¿Cómo es fuera del fútbol?

Soy una persona muy abierta y sociable, que empatizo mucho con la gente si veo que las formas son buenas. Exijo muchísimo respeto pues es lo que yo doy a toda la persona. Soy cercano y muy afín a los niños. Probablemente con la gente adulta me cuesta más abrirme.

Probablemente esa cercanía es la que lo llevó a iniciar el proyecto solidario de la Asociación Amigos de Vitolo.

Llevamos más de 11 años y estamos ayudando a muchas familias. Seguimos creando ilusión entre la gente que tiene dificultades y es algo de lo que me siento orgulloso y hace que me sienta bien conmigo mismo. Lo seguiré haciendo hasta que el cuerpo aguante.

¿Cuáles son sus aficiones?

Estar con mis sobrinos, la música y el gimnasio.

¿Su relación con la moda?

Me gusta estar a la moda y vestir bien. Me gusta estar siempre con la ropa adecuada a cada momento y es una de mis aficiones.

Ya le hemos visto hacer de modelo más de una vez?

No es mi fuerte pero creo que es importante apoyar a las marcas y a la gente emprendedora de aquí. Sumarme a ellos y ayudarles es bueno.

¿Cómo es de compras?

Soy de los que suele comprar muchas cosas, en casa me las pruebo otra vez y luego las cambio y coja otras porque soy muy indeciso.

¿Qué significan sus tatuajes?

Soy amante de los tatuajes. Todos ellos tienen un significado y la mayoría son temas familiares. En los momentos complicados uno los mira y saca fuerza de ellos. El primero me lo hice yo mismo con una máquina casera y me trae muchos recuerdos. Nos tatuamos muchísimas personas de mi familia y todos continuamos teniéndolo. Es un recuerdo que siempre va a estar ahí.

Lleva tatuado el escudo del Tenerife. ¿Prueba de compromiso?

El que dude de mi compromiso no conoce ni mis números, ni mi trabajo, ni mi trayectoria. Los números que obtengo cada temporada, incluso con dificultades pero dando la cara, son un compromiso más que corroborado. La gente sabe el cariño que le tengo al Tenerife y siempre le deseo lo mejor, incluso cuando he estado fuera. En casa son todos abonados incluso cuando no estaba.

En lo deportivo, muchas veces ha sido criticado, pero ni usted ni Suso han dudado en comandar y tirar un año más del carro, ¿no?

Somos veteranos y de la casa. Lo más fácil es culpar a la gente de aquí.

A las puertas de una nueva temporada, ¿está cicatrizada ya la herida de Getafe?

Dolió mucho y todavía escuece. Pero estamos ya en modo positivo. Toca olvidar el pasado y tratar de que la nueva temporada sea mejor que la del año pasado y poder conseguir el objetivo.

¿Es de los que piensa que lo sucedido hará al equipo más fuerte?

Estoy convencido de que será así. El objetivo es pelear por estar en los puestos importantes y vamos a intentar hacerlo desde el minuto 0.

Inmersos en plena pretemporada, ¿es está parte que más difícil se le hace a un jugador?

Sí, pero esa carga física es necesaria. Luego eso es lo que te da potencial para toda la temporada.

¿Las sensaciones en esta preparación están siendo buenas?

Son bastante buenas. La gente está funcionando bien y los nuevos se han fusionado bien con el grueso que ha quedado en el equipo. Vienen a sumar y eso es bueno para todos. Lo que queremos es que el equipo vaya todavía a más. Es importante tener un buen inicio.

Y a nivel individual, ¿está rindiendo a buen nivel?

Estoy muy bien, muy ilusionado de formar parte del equipo un año más. Estoy con muchas ganas de que empiece la temporada. Soy un afortunado por formar parte de este equipo y quiero disfrutar día a día.

¿Qué objetivos se marca para esta nueva temporada?

Mantener una regularidad y ayudar al equipo siempre que el entrenador lo crea conveniente. Ser importante porque eso hace que el trabajo que uno hace se ve recompensado. Soy un jugador de equipo y de club y para lo que se me pida voy a estar disponible.